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    Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar sızdırıldı

    Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar sızdırıldı. Paylaşılan listede Crash Bandicoot 4, NFL 25 ve daha fazlası yer alıyor. İşte detaylar...       
    Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, bildiğiniz gibi her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Son olarak önümüzdeki Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar sızdırıldı.

    Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar sızdırıldı

    Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Crash Bandicoot 4: It's About TimeMadden NFL 25 ve Heroes of the Storm olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini ve bunun resmî açıklama olmadığının tekrar altını çizelim. 

    Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yapımın tarihi hakkında net bir bilgi yok. Günümüzde Microsoft, Game Pass'e eklenen oyunları 2 bölüm halinde duyuruyor. Ocak ayının ikinci yarısında ise, platforma Far Cry New Dawn, Sniper Elite: Resistance, Orcs Must Die! Deathtrap, Starbound ve Eternal Strands dahil 14 oyun eklenmişti. 

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Crash Bandicoot 4: It's About Time
    • Madden NFL 25
    • Heroes of the Storm
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