- Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar sızdırıldı
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
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Şubat ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar sızdırıldı
Paylaşılan listeye göre, Şubat ayının ilk yarısına kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yeni oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Crash Bandicoot 4: It's About Time, Madden NFL 25 ve Heroes of the Storm olacak. Ayrıca listenin önümüzdeki haftalarda daha fazla yapımla günceleneceğini ve bunun resmî açıklama olmadığının tekrar altını çizelim.
Xbox Game Pass'e eklenecek 3 yapımın tarihi hakkında net bir bilgi yok. Günümüzde Microsoft, Game Pass'e eklenen oyunları 2 bölüm halinde duyuruyor. Ocak ayının ikinci yarısında ise, platforma Far Cry New Dawn, Sniper Elite: Resistance, Orcs Must Die! Deathtrap, Starbound ve Eternal Strands dahil 14 oyun eklenmişti.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Crash Bandicoot 4: It's About Time
- Madden NFL 25
- Heroes of the Storm
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