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    Subway Surfers, Haziran ayında dünyanın en çok indirilen mobil oyunu oldu

    Sensor Tower verilerine göre Haziran ayında en çok indirilen mobil oyun Subway Surfers oldu. İşte yükleme sayısına göre en popüler 10 mobil oyun.               
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    Subway Surfers, Haziran ayında en çok indirilen mobil oyun oldu
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    SensorTower araştırma firması tarafından sağlanan verilere göre SYBO Games'in Subway Surfers oyunu Haziran ayında en çok indirilen mobil oyun oldu. Popüler oyun geçtiğimiz ay 26 milyondan fazla yükleme sayısına ulaşarak rakiplerini geride bırakmayı başardı.

    Ayın en çok indirilen ikinci oyunu 24.7 milyon indirme sayısı ile Garena Free Fire oldu. İlk beşe giren diğer oyunlar Stumble Guys, Bridge Race ve Dessert DIY olarak sıralanıyor. Haziran ayında mobil oyun kategorisinde yıllık %2.2 artışla 4.6 milyar indirme gerçekleştirdi.

    Subway Surfers, Haziran ayında en çok indirilen mobil oyun oldu
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    En çok indirme Hindistan'da

    Mobil oyun indirmeleri konusunda bir numaralı pazar 844.8 milyon yükleme ile Hindistan oldu. Toplam indirmelerin %18.4'lük kısmı Güney Asya ülkesinde gerçekleştirildi. ABD indirme sayısında %9 ile ikinci sırada yer alırken, onu yaklaşık %8 ile Brezilya takip etti.

    En çok indirilen 10 mobil oyun (Haziran 2022)

    1. Subway Surfers
    2. Garena Free Fire
    3. Stumble Guys
    4. Bridge Race
    5. Dessert DIY
    6. Ludo King
    7. Bucket Crusher
    8. Race Master 3D
    9. Fill The Fridge
    10. Diablo Immortal
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    juanmata09 3 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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