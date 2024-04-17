Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkonik insansı robot Atlas, emekliye ayrıldı

    Robotik endüstrisinde insansı robotların revaçta olduğu bir dönemde Boston Dynamics, yaptığı açıklamada ikonikleşmiş Atlas robotunu resmen emekliye ayırdığını duyurdu.
    İkonik insansı robot Atlas, emekliye ayrıldı Tam Boyutta Gör
    Robotik şirketi Boston Dynamics’in bundan 32 yıl önce başlayan yolculuğu yıllar içerisinde farklı limanlara demirleyerek geçti. Başlangıçta DARPA için robotik sistemler geliştiren şirket, 2013 yılında Google tarafından satın alınarak daha insansı ürünler ortaya koymaya başlamıştı. Bunlardan birisi de internet dünyasında herkesin bildiği ikonikleşmiş Atlas robotuydu. Bundan 11 yıl önce yürümeye başlayan Atlas, kısa hayatına çok şey sığdırmış olsa da Boston Dynamics, yaptığı açıklamada insansı robotunun emekliye ayrıldığını duyurdu.

    Atlas robot emekli oldu

    Boston Dynamics, 2013’ten 2017’ye kadar Google, sonrasında SoftBank ve son olarak da 2020’den bu yana Hyundai çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu anlamda robotik endüstrisinde insansı robotların revaçta olduğu bir dönemde Boston Dynamics’in en gelişmiş insansı robotu Atlas’ı ıskartaya çıkarmış olması tuhaf.

    Atlas, başlangıçtan buyana güç, çeviklik ve denge becerileri noktasında ilgi odağı oldu. Bu alanlardaki başarısı ve dans videoları gibi içerikler onu daha da ünlü yaptı. Boston Dynamics, Atlas’ın artık dinlenmesi gerektiğini söylese de firma bu alandan çıkmış değil. Tam aksine Hyundai çatısı altına girdikten sonra şirket daha ticari bir anlayışa evrildi. Bu manada son aylarda oldukça popüler olan Agility, Figure, 1X ve Apptronik gibi şirketler ile rekabet edilecek. Bu rekabet Spot (köpek robot), Handle (tekerlekli robot), Pick (endüstriel robot) ve Stretch (depo robot) ile sağlanacak.

    Bu ürünler arasına Atlas'ın soyundan gelecek yeni bir insansı robot da ilerleyen dönemlerde katılabilir. Atlas, bundan 10 yıl önce sektörün açık ara en gelişmiş insansı robotu olsa da günümüzde hidrolik kullanması gibi bazı çağdışı özelliklere de sahip. Atlas, bir nevi firma için öğrenme ve oyun alanıydı diyebiliriz. Boston Dynamics, Hyundai bünyesinde kaldığı sürece Atlas'ın soyundan gelecek yeni insansı robotların otomobil şirketinin fabrikalarında kullanıldığını hayal etmek ise çok da zor değil. O zamanlara ulaşıncaya dek aşağıdaki veda videsonu izleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egzoz ucu yasak mı izmir escort chery nasıl bir araba kırık stop camı tamiri atm"de sıkışan para ne zaman hesaba geçer yapı kredi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 10A
    Xiaomi Redmi 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6
    Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız