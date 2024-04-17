İkonik insansı robot Atlas, emekliye ayrıldı

Atlas robot emekli oldu
Boston Dynamics, 2013’ten 2017’ye kadar Google, sonrasında SoftBank ve son olarak da 2020’den bu yana Hyundai çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu anlamda robotik endüstrisinde insansı robotların revaçta olduğu bir dönemde Boston Dynamics’in en gelişmiş insansı robotu Atlas’ı ıskartaya çıkarmış olması tuhaf.
Atlas, başlangıçtan buyana güç, çeviklik ve denge becerileri noktasında ilgi odağı oldu. Bu alanlardaki başarısı ve dans videoları gibi içerikler onu daha da ünlü yaptı. Boston Dynamics, Atlas’ın artık dinlenmesi gerektiğini söylese de firma bu alandan çıkmış değil. Tam aksine Hyundai çatısı altına girdikten sonra şirket daha ticari bir anlayışa evrildi. Bu manada son aylarda oldukça popüler olan Agility, Figure, 1X ve Apptronik gibi şirketler ile rekabet edilecek. Bu rekabet Spot (köpek robot), Handle (tekerlekli robot), Pick (endüstriel robot) ve Stretch (depo robot) ile sağlanacak.
Bu ürünler arasına Atlas'ın soyundan gelecek yeni bir insansı robot da ilerleyen dönemlerde katılabilir. Atlas, bundan 10 yıl önce sektörün açık ara en gelişmiş insansı robotu olsa da günümüzde hidrolik kullanması gibi bazı çağdışı özelliklere de sahip. Atlas, bir nevi firma için öğrenme ve oyun alanıydı diyebiliriz. Boston Dynamics, Hyundai bünyesinde kaldığı sürece Atlas'ın soyundan gelecek yeni insansı robotların otomobil şirketinin fabrikalarında kullanıldığını hayal etmek ise çok da zor değil. O zamanlara ulaşıncaya dek aşağıdaki veda videsonu izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)