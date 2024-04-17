İkonik insansı robot Atlas, emekliye ayrıldı

Tam Boyutta Gör Robotik şirketi Boston Dynamics’in bundan 32 yıl önce başlayan yolculuğu yıllar içerisinde farklı limanlara demirleyerek geçti. Başlangıçta DARPA için robotik sistemler geliştiren şirket, 2013 yılında Google tarafından satın alınarak daha insansı ürünler ortaya koymaya başlamıştı. Bunlardan birisi de internet dünyasında herkesin bildiği ikonikleşmiş Atlas robotuydu. Bundan 11 yıl önce yürümeye başlayan Atlas, kısa hayatına çok şey sığdırmış olsa da Boston Dynamics, yaptığı açıklamada insansı robotunun emekliye ayrıldığını duyurdu.

Atlas robot emekli oldu

Boston Dynamics, 2013’ten 2017’ye kadar Google, sonrasında SoftBank ve son olarak da 2020’den bu yana Hyundai çatısı altında faaliyet gösteriyor. Bu anlamda robotik endüstrisinde insansı robotların revaçta olduğu bir dönemde Boston Dynamics’in en gelişmiş insansı robotu Atlas’ı ıskartaya çıkarmış olması tuhaf.

Atlas, başlangıçtan buyana güç, çeviklik ve denge becerileri noktasında ilgi odağı oldu. Bu alanlardaki başarısı ve dans videoları gibi içerikler onu daha da ünlü yaptı. Boston Dynamics, Atlas’ın artık dinlenmesi gerektiğini söylese de firma bu alandan çıkmış değil. Tam aksine Hyundai çatısı altına girdikten sonra şirket daha ticari bir anlayışa evrildi. Bu manada son aylarda oldukça popüler olan Agility, Figure, 1X ve Apptronik gibi şirketler ile rekabet edilecek. Bu rekabet Spot (köpek robot), Handle (tekerlekli robot), Pick (endüstriel robot) ve Stretch (depo robot) ile sağlanacak.

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Bu ürünler arasına Atlas'ın soyundan gelecek yeni bir insansı robot da ilerleyen dönemlerde katılabilir. Atlas, bundan 10 yıl önce sektörün açık ara en gelişmiş insansı robotu olsa da günümüzde hidrolik kullanması gibi bazı çağdışı özelliklere de sahip. Atlas, bir nevi firma için öğrenme ve oyun alanıydı diyebiliriz. Boston Dynamics, Hyundai bünyesinde kaldığı sürece Atlas'ın soyundan gelecek yeni insansı robotların otomobil şirketinin fabrikalarında kullanıldığını hayal etmek ise çok da zor değil. O zamanlara ulaşıncaya dek aşağıdaki veda videsonu izleyebilirsiniz.

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İkonik insansı robot Atlas, emekliye ayrıldı