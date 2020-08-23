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    'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı

    Batman: Arkham Knight’ın geliştiricisi Rocksteady Studios, 'Suicide Squad: Kill the Justice League' adlı yeni oyununun ilk fragmanını yayınladı. Dikkat çeken detaylar haberimizde
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı
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    Rocksteady Studios'un bir süredir üzerinde çalıştığı ve bu ayın başlarında ilk görselini yayınladığı yeni oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League'in ilk fragmanı DC FanDome etkinliğinde paylaşıldı.

    Oyun hakkındaki detaylar henüz belirtilmemiş olsa da Rocksteady Studios'tan Sefton Hill, yeni oyunla alakalı sorulan birkaç soruya yanıt verdi. Hill, Suicide Squad: Kill the Justice League'in dört oyunculu bir co-op oyunu olacağını ve ister arkadaşınızla isterseniz de yapay zeka ile oynayabileceğinizi belirtti. Ayrıca Hill, oyunu yapay zeka ile oynamak isteyenlerin, karakterler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceğini de sözlerine ekledi.

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    Suicide Squad: Kill the Justice League'in ilk fragmanından da anlaşıldığı gibi oyundaki yönlendirilebilir karakterler King Shark, Deadshot, Captain Boomerang ve Harley Quinn olacak. Oyun, Arkham evreninde geçiyor.

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    Fragman, oyuna dair en net detayı ortaya koyuyor. Bu ayın ilk günlerinde paylaşılan görselde Suicide Squad logosu Superman'in başını hedef alan bir nişangah gibi görünüyordu. Fragmanla birlikte bu durum da netliğe kavuştu. Oyunda, Suicide Squad ekibi Superman'e karşı mücadele edecek. 

    Suicide Squad: Kill the Justice League oyununun yayın tarihi olarak 2022 gösteriliyor. 



    https://www.engadget.com/rocksteady-suicide-squad-game-005154513.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 3 gün
    Bune be kalsın leş gibi oyunlar çıkarmayın karşımıza batman yapın, superman in ense traşı ne öyle!
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    hazarRS (hazar RS) 1 gün TearsForFears
    usturayla aldırmış işte enseyi, kıllı kıllı mı gezeydi :)
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