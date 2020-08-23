'Suicide Squad: Kill the Justice League' video oyununun ilk fragmanı yayınlandı

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Rocksteady Studios'un bir süredir üzerinde çalıştığı ve bu ayın başlarında ilk görselini yayınladığı yeni oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League'in ilk fragmanı DC FanDome etkinliğinde paylaşıldı.

Oyun hakkındaki detaylar henüz belirtilmemiş olsa da Rocksteady Studios'tan Sefton Hill, yeni oyunla alakalı sorulan birkaç soruya yanıt verdi. Hill, Suicide Squad: Kill the Justice League'in dört oyunculu bir co-op oyunu olacağını ve ister arkadaşınızla isterseniz de yapay zeka ile oynayabileceğinizi belirtti. Ayrıca Hill, oyunu yapay zeka ile oynamak isteyenlerin, karakterler arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceğini de sözlerine ekledi.

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Suicide Squad: Kill the Justice League'in ilk fragmanından da anlaşıldığı gibi oyundaki yönlendirilebilir karakterler King Shark, Deadshot, Captain Boomerang ve Harley Quinn olacak. Oyun, Arkham evreninde geçiyor.

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Fragman, oyuna dair en net detayı ortaya koyuyor. Bu ayın ilk günlerinde paylaşılan görselde Suicide Squad logosu Superman'in başını hedef alan bir nişangah gibi görünüyordu. Fragmanla birlikte bu durum da netliğe kavuştu. Oyunda, Suicide Squad ekibi Superman'e karşı mücadele edecek.

Suicide Squad: Kill the Justice League oyununun yayın tarihi olarak 2022 gösteriliyor.

https://www.engadget.com/rocksteady-suicide-squad-game-005154513.html

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