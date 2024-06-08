Tam Boyutta Gör Summer Game Fest 2024 ile oyun dünyasındaki büyük duyurular ve etkinlikler paylaşılmaya devam ediyor. 7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlikte pek çok oyun tanıtımı yer alacak.

Summer Game Fest 2024 oyun festivali heyecanı başladı

Geoff Keighley tarafından düzenlenen ve sunulan Summer Game Fest etkinliği her yıl Haziran ayında düzenleniyor. Etkinlik büyük bir canlı yayınla başlıyor ve ardından özel oyun önizlemelerine ve diğer duyurulara ev sahipliği yapıyor.

Bu yılki Summer Game Fest 2024, oyun dünyasında büyük heyecan yaratacak birçok duyuru ve tanıtımın dışında mevcut oyunlar için genişlemeler ve gelecek planları hakkında bilgilerde içerecek.

GeForce Now'a 7 yeni oyun ekleniyor: XDefiant ve daha fazlası 17 sa. önce eklendi

Etkinliğin organizatörü Geoff Keighley, Summer Game Fest’e katılacak 55 şirketin listesini yayınladı. Ayrıca gösteride yer alacak ve almayacak oyunlar da açıklandı. İşte Summer Game Fest 2024’te yer alacak ve almayacak oyunların listesi:

Etkinlikte yer alacak oyunlar

Palworld

Metaphor: ReFantazio

Monster Hunter Wilds

Kingdom Come: Deliverance 2

Batman: Arkham VR

Dragon Ball: Sparking! Zero

Neva

Blumhouse Games oyunu

Among Us animasyonu

Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişletmesi

Etkinlikte yer almayacak oyunlar

GTA 6

Hollow Knight Silksong

Kingdom Hearts 4

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Beyond Good and Evil 2

The Wolf Among Us 2

Judas

Def Jam

Summer Game Fest 2024 yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Oyun dünyasının dev etkinliği Summer Game Fest 2024 başladı