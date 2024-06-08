Oyun dünyasının dev etkinliği Summer Game Fest 2024 başladı

- Summer Game Fest 2024 oyun festivali heyecanı başladı
- Etkinlikte yer alacak oyunlar
- Etkinlikte yer almayacak oyunlar
- Yorumlar
Summer Game Fest 2024 oyun festivali heyecanı başladı
Geoff Keighley tarafından düzenlenen ve sunulan Summer Game Fest etkinliği her yıl Haziran ayında düzenleniyor. Etkinlik büyük bir canlı yayınla başlıyor ve ardından özel oyun önizlemelerine ve diğer duyurulara ev sahipliği yapıyor.
Bu yılki Summer Game Fest 2024, oyun dünyasında büyük heyecan yaratacak birçok duyuru ve tanıtımın dışında mevcut oyunlar için genişlemeler ve gelecek planları hakkında bilgilerde içerecek.
Etkinliğin organizatörü Geoff Keighley, Summer Game Fest’e katılacak 55 şirketin listesini yayınladı. Ayrıca gösteride yer alacak ve almayacak oyunlar da açıklandı. İşte Summer Game Fest 2024’te yer alacak ve almayacak oyunların listesi:
Etkinlikte yer alacak oyunlar
- Palworld
- Metaphor: ReFantazio
- Monster Hunter Wilds
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Batman: Arkham VR
- Dragon Ball: Sparking! Zero
- Neva
- Blumhouse Games oyunu
- Among Us animasyonu
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişletmesi
Etkinlikte yer almayacak oyunlar
- GTA 6
- Hollow Knight Silksong
- Kingdom Hearts 4
- Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
- Beyond Good and Evil 2
- The Wolf Among Us 2
- Judas
- Def Jam
Summer Game Fest 2024 yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.