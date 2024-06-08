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    Oyun dünyasının dev etkinliği Summer Game Fest 2024 başladı

    Video oyun dünyasının en büyük organizasyonları arasında yer alan Summer Game Fest 2024'ün bu sene de çok önemli duyurulara ve fragmanlara sahne olması bekleniyor.
    Oyun dünyasının dev etkinliği Summer Game Fest 2024 başladı Tam Boyutta Gör
    Summer Game Fest 2024 ile oyun dünyasındaki büyük duyurular ve etkinlikler paylaşılmaya devam ediyor. 7-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan bu etkinlikte pek çok oyun tanıtımı yer alacak.

    Summer Game Fest 2024 oyun festivali heyecanı başladı

    Geoff Keighley tarafından düzenlenen ve sunulan Summer Game Fest etkinliği her yıl Haziran ayında düzenleniyor. Etkinlik büyük bir canlı yayınla başlıyor ve ardından özel oyun önizlemelerine ve diğer duyurulara ev sahipliği yapıyor. 

    Bu yılki Summer Game Fest 2024, oyun dünyasında büyük heyecan yaratacak birçok duyuru ve tanıtımın dışında mevcut oyunlar için genişlemeler ve gelecek planları hakkında bilgilerde içerecek.

    Etkinliğin organizatörü Geoff Keighley, Summer Game Fest’e katılacak 55 şirketin listesini yayınladı. Ayrıca gösteride yer alacak ve almayacak oyunlar da açıklandı. İşte Summer Game Fest 2024’te yer alacak ve almayacak oyunların listesi:

    Etkinlikte yer alacak oyunlar

    • Palworld
    • Metaphor: ReFantazio
    • Monster Hunter Wilds
    • Kingdom Come: Deliverance 2
    • Batman: Arkham VR
    • Dragon Ball: Sparking! Zero
    • Neva
    • Blumhouse Games oyunu
    • Among Us animasyonu
    • Elden Ring: Shadow of the Erdtree genişletmesi

    Etkinlikte yer almayacak oyunlar

    • GTA 6
    • Hollow Knight Silksong
    • Kingdom Hearts 4
    • Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
    • Beyond Good and Evil 2
    • The Wolf Among Us 2
    • Judas
    • Def Jam

    Summer Game Fest 2024 yayınını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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