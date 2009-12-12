Sungale, PMP ile IPTV'leri buluşturdu: Kula IPTV

Kaliforniya merkezli tüketici elektroniği firmalarından Sungale, ultra taşınabilir Kula IPTV'sini gün yüzüne çıkardı. 4.3 inç boyutunda LCD panele sahip olan Kula IPTV, Wi-Fi desteğiyle ülkelere, konulara ve dillere göre canlı TV yayınlarına ulaşılmasını sağlıyor. Basic, Kid ve Grand olmak üzere 3 farklı paketle satılacak olan ürün, ilk iki paketle 100 kanalı, Grand paketle de 500 kanalı ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak. 2GB'lık dahili belleğin yanında SD/MMC kart girişiyle birlikte arttırabilir hafızası sayesinde WMA, MP3M WAV, AAC, OGG, AVI, MPEG4, DIVX, XVID, RM/RMVB, DAT, WMV, 3GP, FLV,JPG, BMP, TIFF, PNG formatlarının görütüleyebilen Kula, bu bakımdan IPTV ile PMP'i birleştiren bir cihaz olarak dikkat çekiyor. Fiyatı ve satışa sunulacağı tarihi bilinmeyen ürün Sungale'in CES 2010 fuarında sergileyeceği ürünler arasında.
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