Akıllı TV deneyimini zirvede yaşayın: Sunny 65" 4K UHD Android TV



Sunny, mükemmel çözünürlük, yenilikçi işletim sistemi ve zarif estetiği bir araya getiren en iyi akıllı TV modellerini kullanıcılarla buluşturuyor. Sunny 65 inç 165 ekran 4K Ultra HD Android TV (SN65LEDH6886C-S), akıllı televizyon keyfini zirvede yaşamak isteyenler için.

Hey Google

Standart bir televizyon ötesinde, birbirinden farklı içerik alternatifleri sunan Sunny 4K Android TV, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, BluTV, Exxen ve fazlasıyla eğlence dünyasının kapılarını açıyor. Android'den güç alan Sunny 4K Smart TV ile Google dünyasının ayrıcalıklarını deneyimleyin. Bir şeyler sormak, akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek ve aradığınız her şeyi hızlıca bulmak için uzaktan kumandadan mikrofon tuşuna basmanız yeterli ya basitçe “Hey Google” komutunu verin. Kişisel asistanız Google, 1 milyondan fazla işlemle her zaman yardıma hazır.

Uygulama ve oyunlar

Android oyunları ve uygulamaları ile televizyonunuzu kişiselleştirin. Google Play Store uygulama mağazasından Android TV’ye özel oyun ve uygulamalardan dilediğinizi televizyonunuza indirerek sınırsız eğlencenin tadını çıkarın.

Yerleşik Chromecast ile ekran yansıtma

Chromecast entegrasyonu ile bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki bir içeriği 65 inç Android TV’nizde görüntülemek son derece basit. Uyumlu cihazlarınız ile kablosuz ekran paylaşımı yaparak içeriğini büyük TV ekranına taşıyabilirsiniz. Sunny Android TV ile UHD içeriği doğrudan TV’nize aktarır ve büyük ekranınızda HDR uygulamalarının keyfini çıkarırsınız.

Dolby ses sistemi

Sunny SN65LEDH6886 4K Ultra HD Android TV, özel tasarımlı hoparlörleriyle kaliteli, zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi yaşatıyor. Dolby Audio ile dinamik, yüksek kaliteli surround ses ile televizyon izleme deneyimini üst seviyelere taşıyor. Yüksek çözünürlüklü ekran, en ince detayları bile gözler önüne seren capcanlı bir görüntü sunuyor.

İnce çerçeve

Ultra ince çerçevesiyle dikkat çeken Sunny 65” 165 ekran 4K UHD Android TV hakkında detaylı bilgiye Official Android TV sayfasından ulaşabilirsiniz.

Sunny SN65LEDH6886 4K Ultra HD Android TV özellikleri

Ekran boyutu: 65” / 165 ekran

Ekran çözünürlüğü: 4K Ultra HD

Ekran parlaklığı: 300 cd/m2

Çerçeve: Ultra ince

İşletim sistemi: Android 9.0 (Google TV)

İşlemci: ARM CA55 Quad core, 1.2GHz CPU frekans

Grafik işlemci: Mali470MP3, 470 MHz GPU frekans

Bellek: 1.5 GB DDR, 8 GB flash

Bağlantılar: 2 adet USB, 3 adet HDMI

Yayın desteği: DVB-T2/C/S2 700 (DVB-T/T2+DVB-C) 3500 (DVB-S/S2)

Ses: 2 adet 8w ses çıkışı

Sesli kontrol

EBA TV uygun

WiFi: 2.4G

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Sunny 65 inç 165 ekran 4K Ultra HD Android TV