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    Akıllı TV deneyimini zirvede yaşayın: Sunny 65" 4K UHD Android TV

    Sunny Android TV ile tüm programlar, filmler, akış hizmetleri, uygulamalar ve oyunlar elinizin altında. Sunny SN65LEDH6886 Ultra HD 4K Android TV, zengin içerik ve sınırsız eğlence sunuyor.
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    Sunny SN65LEDH6886 Ultra HD 4K Android TV

    Sunny, mükemmel çözünürlük, yenilikçi işletim sistemi ve zarif estetiği bir araya getiren en iyi akıllı TV modellerini kullanıcılarla buluşturuyor. Sunny 65 inç 165 ekran 4K Ultra HD Android TV (SN65LEDH6886C-S), akıllı televizyon keyfini zirvede yaşamak isteyenler için.

    Hey Google

    Standart bir televizyon ötesinde, birbirinden farklı içerik alternatifleri sunan Sunny 4K Android TV, Google Play, Amazon Prime Video, YouTube, Netflix, BluTV, Exxen ve fazlasıyla eğlence dünyasının kapılarını açıyor. Android'den güç alan Sunny 4K Smart TV ile Google dünyasının ayrıcalıklarını deneyimleyin. Bir şeyler sormak, akıllı ev cihazlarınızı kontrol etmek ve aradığınız her şeyi hızlıca bulmak için uzaktan kumandadan mikrofon tuşuna basmanız yeterli ya basitçe  “Hey Google” komutunu verin. Kişisel asistanız Google, 1 milyondan fazla işlemle her zaman yardıma hazır.

    Sunny SN65LEDH6886 Hey Google

    Uygulama ve oyunlar

    Android oyunları ve uygulamaları ile televizyonunuzu kişiselleştirin. Google Play Store uygulama mağazasından Android TV’ye özel oyun ve uygulamalardan dilediğinizi televizyonunuza indirerek sınırsız eğlencenin tadını çıkarın.

    Yerleşik Chromecast ile ekran yansıtma

    Chromecast entegrasyonu ile bilgisayarınız, akıllı telefonunuz veya tabletinizdeki bir içeriği 65 inç Android TV’nizde görüntülemek son derece basit. Uyumlu cihazlarınız ile kablosuz ekran paylaşımı yaparak içeriğini büyük TV ekranına taşıyabilirsiniz. Sunny Android TV ile UHD içeriği doğrudan TV’nize aktarır ve büyük ekranınızda HDR uygulamalarının keyfini çıkarırsınız.

    Sunny SN65LEDH6886 ince çerçeve

    Dolby ses sistemi

    Sunny SN65LEDH6886 4K Ultra HD Android TV, özel tasarımlı hoparlörleriyle kaliteli, zengin ve çok boyutlu bir ses deneyimi yaşatıyor. Dolby Audio ile dinamik, yüksek kaliteli surround ses ile televizyon izleme deneyimini üst seviyelere taşıyor. Yüksek çözünürlüklü ekran, en ince detayları bile gözler önüne seren capcanlı bir görüntü sunuyor.

    İnce çerçeve

    Ultra ince çerçevesiyle dikkat çeken Sunny 65” 165 ekran 4K UHD Android TV hakkında detaylı bilgiye Official Android TV sayfasından ulaşabilirsiniz.

    Sunny SN65LEDH6886 4K Ultra HD Android TV özellikleri

    • Ekran boyutu: 65” / 165 ekran
    • Ekran çözünürlüğü: 4K Ultra HD
    • Ekran parlaklığı: 300 cd/m2
    • Çerçeve: Ultra ince
    • İşletim sistemi: Android 9.0 (Google TV)
    • İşlemci: ARM CA55 Quad core, 1.2GHz CPU frekans
    • Grafik işlemci: Mali470MP3, 470 MHz GPU frekans
    • Bellek: 1.5 GB DDR, 8 GB flash
    • Bağlantılar: 2 adet USB, 3 adet HDMI
    • Yayın desteği: DVB-T2/C/S2 700 (DVB-T/T2+DVB-C) 3500 (DVB-S/S2)
    • Ses: 2 adet 8w ses çıkışı
    • Sesli kontrol
    • EBA TV uygun
    • WiFi: 2.4G
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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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