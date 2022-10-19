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    Sunny ve Axen TV'lere Tizen OS geliyor

    Sunny'den yapılan açıklamaya göre Tizen OS işletim sistemli Sunny ve Axen televizyonlar yakında satışa çıkacak. Müşteriler Samsung'un Tizen OS işletim sistemini uygun fiyatlı TV'lerde kullanabilecek.
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    Sunny ve Axen TV'lere Tizen OS geliyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin önde gelen televizyon üreticilerinden Atamaca Elektronik, Samsung ile iş birliği yaptı. Sunny ve Axen TV’lere Samsung’un Tizen işletim sistemi eklenecek. Daha önce LG’nin webOS işletim sistemi için iş birliği yapan şirket şimdi de Tizen işletim sistemli televizyonları satışa sunacak.

    Kullanıcılar Tizen OS işletim sistemli Sunny ve Axen TV’ler ile Tizen arayüzüne, Samsung App Store uygulama marketine ve Bixby sesli asistanına erişebilecek. Tizen işletim sistemli TV’ler 200’e yakın ülkede yaklaşık 200 milyon tüketici tarafından kullanılıyor.

    Tizen İşletim Sistemi özellikleri neler?

    • Duyarlı, hızlı tepki veren ve kullanımı kolay kullanıcı dostu arayüz.
    • Çoğu orijinal ve 3. parti uygulamalara sahip Samsung App Store.
    • Bixby – Samsung'un sesli asistanı.
    • Bluetooth uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.
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    necoinside 4 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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