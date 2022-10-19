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Türkiye’nin önde gelen televizyon üreticilerinden Atamaca Elektronik, Samsung ile iş birliği yaptı. Sunny ve Axen TV’lere Samsung’un Tizen işletim sistemi eklenecek. Daha önce LG’nin webOS işletim sistemi için iş birliği yapan şirket şimdi de Tizen işletim sistemli televizyonları satışa sunacak.

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Kullanıcılar Tizen OS işletim sistemli Sunny ve Axen TV’ler ile Tizen arayüzüne, Samsung App Store uygulama marketine ve Bixby sesli asistanına erişebilecek. Tizen işletim sistemli TV’ler 200’e yakın ülkede yaklaşık 200 milyon tüketici tarafından kullanılıyor.

Tizen İşletim Sistemi özellikleri neler?

Duyarlı, hızlı tepki veren ve kullanımı kolay kullanıcı dostu arayüz.

Çoğu orijinal ve 3. parti uygulamalara sahip Samsung App Store.

Bixby – Samsung'un sesli asistanı.

Bluetooth uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.

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Sunny ve Axen TV'lere Tizen OS geliyor