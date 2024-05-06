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    Bir süper bilgisayar insanlığın ne zaman yok olacağını tahmin etti

    Bilim insanlarından oluşan araştırmacıları insanlığın ne zaman yok olacağını bulmak için bir süper bilgisayar simülasyonu kullandı. Çıkan sonuca göre insanlığın kısmen çok fazla zamanı yok.
    Bir süper bilgisayar insanlığın yok oluş tarihini tahmin etti Tam Boyutta Gör
    Eğer devasa bir göktaşı çarpması gibi anormal bir olay olmazsa Dünya’nın ne zaman ve nasıl yok olacağı aslında oldukça açık. Güneş, bundan 5 ile 7 milyar yıl içinde şimdiki gibi görünmeyecek. Devasa kırmızı bir yıldız haline gelerek Güneş Sistemi’ndeki bazı gezegenleri yok edecek. Güneş’in genişlemesi Dünya’nın görüngesine kadar uzayacak. Bu sıcaklık ve kütleçekimi altında ise Dünya’da yaşam sona erecek. Ancak bu, nihai bir son ve bundan çok daha önce insanlığın veya yaşamın yok olması muhtemel. Yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları, bir süper bilgisayar simülasyonu aracılığıyla insanlığın ne zaman yok olacağını hesapladı.

    İklim en büyük düşman

    Nature Geoscience’da yayınlanan araştırmaya göre iklim değişikliği insanlığın yok oluşunun başlıca faktörlerinden birisi. Yapılan yeni simülasyona göre iklim değişikliği bu şekilde devam ederse insanlığın sonu beklenenden daha kısa sürede gelebilir. Dünya'nın süregelen iklimi ve okyanus kimyasının yanı sıra tektonik plakaların durumu ve biyoloji ile ilgili çeşitli veriler kullanılarak yapılan simülasyon, sadece 250 milyon yıl içinde Dünya atmosferinin CO2 ile dolacağını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu durumun Güneş’ın ısısıyla birleştiğinde Dünya’nın insanlık da dahil olmak üzere pek çok yaşam biçimi için yaşanılamaz hale geleceğini belirtiyor.

    Dediğimiz gibi iklim değişikliği baş faktörlerden birisi olsa da tek faktör değil. Araştırmaya göre Dünya'yı memeliler için doğal olarak yaşanmaz hale getiren koşullar, levha tektoniğine bağlı uzun vadeli süreçler nedeniyle daha erken gelişebilir. 250 milyon yıl içinde tüm kıtalar birleşerek Dünya'nın bir sonraki süper kıtası olan Pangea Ultima'yı oluşturacak.

    Pangea Ultima'nın oluşumu beraberinde aşırı volkanizma ve gaz salınımı getirecek. Bunlarda atmosfere aşırı derecede CO2 pompalayacak. Bu tür koşullar altında insanlık herhangi bir gıda yetiştiremeyecek ve sıcaklıklar 40 ila 50 dereceye yükselecek. Bilim insanlarına göre insanlar ve çoğu memeli türü, bu yüksek sıcaklıklarla fizyolojik olarak başa çıkamayacak. Yaklaşık 252 milyon yıl önce Pangea'nın oluşumuyla aynı zamana denk gelen Permiyen döneminin sonundaki yok oluşu, gezegendeki türlerin yaklaşık yüzde 90'ını öldürmüştü. İnsanlar olmasa da Pangea Ultima’dan da yaşamın bir şekilde kurtulması mümkün.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/98060/scientists-use-supercomputer-to-find-out-when-humanity-will-perish/index.html https://www.nature.com/articles/s41561-023-01259-3
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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