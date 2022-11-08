Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı: Tüm özellikleri çalışıyor

Tam Boyutta Gör Çinli bir mühendis, katlanabilir ekranlı iPhone yapmayı başardı. Esasında Apple'ın bu form faktörüne sahip bir cihaz çıkarması bekleniyordu ancak mühendis bunu beklemeye tahammül edemedi ve kendisi yaptı.

Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon iPhone 13 Pro'yu temel alıyor. Katlanabilir iPhone modeline "iPhone V" adı verildi. Mühendis bu zor sürecin üstesinden gelebilmek için Galaxy Z Flip ve Moto Razr'ın yapısını incelediğini söylüyor.

Tamamen işlevsel

Cihazın tüm bileşenleri 2 bölüme ayrılıyor. Alt kısımda bellek ve çip yer alırken, üst tarafta kameralar ve pil mevcut. Ayrıca kullanılan bazı parçaların 3D yazıcıda basılması gerekiyordu.

Tam Boyutta Gör Katlanabilir iPhone'un ortaya çıkarılması yaklaşık bir yıl sürdü. Akıllı telefondaki Face ID, True Tone, kameralar, hoparlörler vb gibi tüm işlevler çalışıyor. iPhone V'in geliştirilme sürecini haberimizdeki videoda daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı