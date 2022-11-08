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    Anlık Bildirim

    Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı: Tüm özellikleri çalışıyor

    Çinli bir mühendis Apple'ın katlanabilir telefon çıkarmasını bekleyemedi kendisi yaptı. Yapımı yaklaşık bir yıl süren iPhone V'nin tüm fonksiyonları da çalışıyor.
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    Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı Tam Boyutta Gör
    Çinli bir mühendis, katlanabilir ekranlı iPhone yapmayı başardı. Esasında Apple'ın bu form faktörüne sahip bir cihaz çıkarması bekleniyordu ancak mühendis bunu beklemeye tahammül edemedi ve kendisi yaptı.

    Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefon iPhone 13 Pro'yu temel alıyor. Katlanabilir iPhone modeline "iPhone V" adı verildi. Mühendis bu zor sürecin üstesinden gelebilmek için Galaxy Z Flip ve Moto Razr'ın yapısını incelediğini söylüyor.

    Tamamen işlevsel

    Cihazın tüm bileşenleri 2 bölüme ayrılıyor. Alt kısımda bellek ve çip yer alırken, üst tarafta kameralar ve pil mevcut. Ayrıca kullanılan bazı parçaların 3D yazıcıda basılması gerekiyordu.

    Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir iPhone'un ortaya çıkarılması yaklaşık bir yıl sürdü. Akıllı telefondaki Face ID, True Tone, kameralar, hoparlörler vb gibi tüm işlevler çalışıyor. iPhone V'in geliştirilme sürecini haberimizdeki videoda daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz.
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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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