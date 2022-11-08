Çinli mühendis dünyanın ilk katlanabilir iPhone'unu yaptı: Tüm özellikleri çalışıyor

Akıllı telefon iPhone 13 Pro'yu temel alıyor. Katlanabilir iPhone modeline "iPhone V" adı verildi. Mühendis bu zor sürecin üstesinden gelebilmek için Galaxy Z Flip ve Moto Razr'ın yapısını incelediğini söylüyor.
Tamamen işlevsel
Cihazın tüm bileşenleri 2 bölüme ayrılıyor. Alt kısımda bellek ve çip yer alırken, üst tarafta kameralar ve pil mevcut. Ayrıca kullanılan bazı parçaların 3D yazıcıda basılması gerekiyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence