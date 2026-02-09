Super Bowl 2026'da öne çıkan fragmanlar: Supergirl, Mandalorian, Minyonlar 3 ve dahası

Bu yılın Super Bowl'da yeni fragmanları yayınlanan başlıca filmler Supergirl, The Mandalorian & Grogu, Disclosure Day, The Adventures of Cliff Booth, Minions 3 ve Project Hail Mary oldu. Bunun yanı Michael, The Super Mario Galaxy Movie, Hoppers gibi filmler de Super Bowl'da kendisini gösterdi.
Super Bowl 2026'da Öne Çıkan Fragmanlar
Super Bowl'a reklam vermek son derece maliyetli olduğu için, stüdyolar görece kısa fragmanlar ve teaser'larla yeni filmlerini tanıtmaya tercih ettiler. Super Bowl 2026 sırasında yayınlanan fragmanları ve kısa tanıtımları aşağıda bulabilirsiniz:
Once Upon a Time in Hollywood'un David Fincher tarafından çekilen devam filmi The Adventures of Cliff Booth
Bu yıl vizyona girecek olan Supergirl
Usta yönetmen Steven Spielberg'in UFO fenomenine ve uzaylılarla ilk temasa odaklanan yeni filmi Disclosure Day
Yeni Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu
The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'in aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi)
Uzun süredir beklenen yeni Minyonlar filmi Minions 3
Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni filmi Hoppers.
Scream (Çığlık) serisinin yeni filmi Scream 7
The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi: The Super Mario Galaxy MovieBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: