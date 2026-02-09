Super Bowl 2026'da öne çıkan fragmanlar: Supergirl, Mandalorian, Minyonlar 3 ve dahası

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Amerikan futbolunda (NFL) şampiyonun belirlendiği Super Bowl maçı, ABD'de her sene yılın en çok izlenen TV yayını oluyor. Milyonlarca insanı TV başına kilitleyen bu etkinlik, her yıl dikkat çekici reklamların ve fragmanların da çıkışına sahne oluyor. Nitekim bu yıl da durum değişmedi. Dün gece gerçekleşen Super Bowl yayını sırasında çok sayıda filmden yeni fragmanlar ve klipler paylaşıldı.

Bu yılın Super Bowl'da yeni fragmanları yayınlanan başlıca filmler Supergirl, The Mandalorian & Grogu, Disclosure Day, The Adventures of Cliff Booth, Minions 3 ve Project Hail Mary oldu. Bunun yanı Michael, The Super Mario Galaxy Movie, Hoppers gibi filmler de Super Bowl'da kendisini gösterdi.

Super Bowl 2026'da Öne Çıkan Fragmanlar

Super Bowl'a reklam vermek son derece maliyetli olduğu için, stüdyolar görece kısa fragmanlar ve teaser'larla yeni filmlerini tanıtmaya tercih ettiler. Super Bowl 2026 sırasında yayınlanan fragmanları ve kısa tanıtımları aşağıda bulabilirsiniz:

Once Upon a Time in Hollywood'un David Fincher tarafından çekilen devam filmi The Adventures of Cliff Booth

Bu yıl vizyona girecek olan Supergirl

Usta yönetmen Steven Spielberg'in UFO fenomenine ve uzaylılarla ilk temasa odaklanan yeni filmi Disclosure Day

Yeni Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu

The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'in aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi)

Uzun süredir beklenen yeni Minyonlar filmi Minions 3

Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni filmi Hoppers.

Scream (Çığlık) serisinin yeni filmi Scream 7

The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi: The Super Mario Galaxy Movie

