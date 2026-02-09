Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Super Bowl 2026'da öne çıkan fragmanlar: Supergirl, Mandalorian, Minyonlar 3 ve dahası

    ABD'de yılın en çok izlenen TV yayını olan Super Bowl maçı sırasında her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda yeni fragman yayınlandı: Supergirl, Mandalorian, Minyonlar 3, Disclosure Day ve dahası...

    Super Bowl 2026'da öne çıkan fragmanlar: Supergirl, Mandalorian, Minyonlar 3... Tam Boyutta Gör
    Amerikan futbolunda (NFL) şampiyonun belirlendiği Super Bowl maçı, ABD'de her sene yılın en çok izlenen TV yayını oluyor. Milyonlarca insanı TV başına kilitleyen bu etkinlik, her yıl dikkat çekici reklamların ve fragmanların da çıkışına sahne oluyor. Nitekim bu yıl da durum değişmedi. Dün gece gerçekleşen Super Bowl yayını sırasında çok sayıda filmden yeni fragmanlar ve klipler paylaşıldı.

    Bu yılın Super Bowl'da yeni fragmanları yayınlanan başlıca filmler Supergirl, The Mandalorian & Grogu, Disclosure Day, The Adventures of Cliff Booth, Minions 3 ve Project Hail Mary oldu. Bunun yanı Michael, The Super Mario Galaxy Movie, Hoppers gibi filmler de Super Bowl'da kendisini gösterdi.

    Super Bowl 2026'da Öne Çıkan Fragmanlar

    Super Bowl'a reklam vermek son derece maliyetli olduğu için, stüdyolar görece kısa fragmanlar ve teaser'larla yeni filmlerini tanıtmaya tercih ettiler. Super Bowl 2026 sırasında yayınlanan fragmanları ve kısa tanıtımları aşağıda bulabilirsiniz:

    Once Upon a Time in Hollywood'un David Fincher tarafından çekilen devam filmi The Adventures of Cliff Booth

    Bu yıl vizyona girecek olan Supergirl

    Usta yönetmen Steven Spielberg'in UFO fenomenine ve uzaylılarla ilk temasa odaklanan yeni filmi Disclosure Day

    Yeni Star Wars filmi The Mandalorian & Grogu

    The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'in aynı adlı romanından uyarlanan Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi)

    Uzun süredir beklenen yeni Minyonlar filmi Minions 3

    Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni filmi Hoppers.

    Scream (Çığlık) serisinin yeni filmi Scream 7

    The Super Mario Bros. Movie'nin devam filmi: The Super Mario Galaxy Movie

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    android teyp yazılım indir eurorepar yorumları tony's chocolate domuz yağı var mı boyner çalışan maaşları kalorifer cama üflemiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Tecno Camon 40 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
    MSI CYBORG 15 A13VE-1863XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum