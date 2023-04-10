Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının belki de en ikonik karakterlerinden biri olan Super Mario, yeni vizyona giren beyaz perde uyarlaması "Super Mario Bros’’ ile önemli bir rekora imza attı. Ülkemizde "Süper Mario Kardeşler Filmi" adıyla çıkış yapan yapım, dünya çapında 377 milyon dolar hasılatı geride bıraktı.

Super Mario filminden dikkat çeken başarı

Geçtiğimiz Çarşamba günü 70 ülkede vizyona giren Super Mario Bros, ilk haftasında 377 milyon dolar hasılat elde etti. Bununla birlikte Amerika'da 204.6, Birleşik Krallık ve İrlanda'da 19.6, Almanya'da 14 ve Çin'de 12 milyon dolar hasılata erişen yapım, en yüksek hasılata ulaşan oyun uyarlamalarından biri oldu. Bilmeyenler için bu rekor, daha önce 141 milyon dolar hasılat elde eden Sonic The Hedgehog 2'ye aitti.

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Ayrıca Super Mario karakterinin beyaz perdeye aktarılışı çok uzun yıllara dayanıyor. İlk olarak 1986 yılında oyunu temel alan bir animasyon filmi gişeye taşındı. Sonrasında pek de beğenilmeyen 1993 yapımı Super Mario Kardeşler geldi. Super Mario Bros ise serinin ilk büyük bütçeli filmi oldu diyebiliriz.

Kısaca Super Mario Bros, Brooklynli iki musluk tamircisi olan Luigi ve Mario Kardeşlerin macerasını konu alıyor. İki kardeş, iş sırasında kendilerini sihirli bir dünyanın içinde bulurken, ana karakterimiz Mario, kardeşi için zorlu bir maceraya adım atıyor.

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Super Mario filminden gişe rekoru: Zirveye yerleşti