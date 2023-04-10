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    Super Mario filminden gişe rekoru: Zirveye yerleşti

    Popüler video oyun serisinden uyarlanan "Süper Mario Kardeşler'' filmi yeni bir gişe rekoru kırdı. Film, dünya çapında en yüksek hasılat yapan video oyunu uyarlaması oldu. 
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    Super Mario filminden gişe rekoru: Zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının belki de en ikonik karakterlerinden biri olan Super Mario, yeni vizyona giren beyaz perde uyarlaması "Super Mario Bros’’ ile önemli bir rekora imza attı. Ülkemizde  "Süper Mario Kardeşler Filmi" adıyla çıkış yapan yapım, dünya çapında 377 milyon dolar hasılatı geride bıraktı.

    Super Mario filminden dikkat çeken başarı

    Geçtiğimiz Çarşamba günü 70 ülkede vizyona giren Super Mario Bros, ilk haftasında 377 milyon dolar hasılat elde etti. Bununla birlikte Amerika'da 204.6, Birleşik Krallık ve İrlanda'da 19.6, Almanya'da 14 ve Çin'de 12 milyon dolar hasılata erişen yapım, en yüksek hasılata ulaşan oyun uyarlamalarından biri oldu. Bilmeyenler için bu rekor, daha önce 141 milyon dolar hasılat elde eden Sonic The Hedgehog 2'ye aitti.

    Ayrıca Super Mario karakterinin beyaz perdeye aktarılışı çok uzun yıllara dayanıyor. İlk olarak 1986 yılında oyunu temel alan bir animasyon filmi gişeye taşındı. Sonrasında pek de beğenilmeyen 1993 yapımı Super Mario Kardeşler geldi. Super Mario Bros ise serinin ilk büyük bütçeli filmi oldu diyebiliriz. 

    Kısaca Super Mario Bros, Brooklynli iki musluk tamircisi olan Luigi ve Mario Kardeşlerin macerasını konu alıyor. İki kardeş, iş sırasında kendilerini sihirli bir dünyanın içinde bulurken, ana karakterimiz Mario, kardeşi için zorlu bir maceraya adım atıyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 4 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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