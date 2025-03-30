Yeni Superman filminde Jor-El'i canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu

Yaklaşık iki hafta önce ortaya atılan bu iddia, dün kısmen doğrulandı. Filmde Jor-El'e gerçekten de ünlü bir oyuncu canlandırıyor ama bu isim Tom Cruise kadar büyük bir yıldız değil. (Eğer filmin sürprizi bozulmasın istiyorsanız, bundan sonrasını okumamanız en iyisi olabilir.)
Yeni Superman Filminde Jor-El'i Kimin Canlandıracağı Belli Oldu
Superman'in izleyicilerle gerçekleştirilen ilk test gösterimlerine katılan kişilerin anonim olarak paylaştığı bilgilere göre yeni Superman filminde Jor-El'i Bradley Cooper canlandırıyor. Önceki filmlerde olduğu gibi burada da Jor-El'in filmde kısa bir süre göründüğü söyleniyor.
Bradley Cooper daha önce Guardians of the Galaxy serisinde James Gunn ile çalışmıştı. Gunn aynı oyuncularla tekrar tekrar çalışan yönetmenlerden olduğu için, bu rol için Cooper'ı seçmiş olması da çok sürpriz olmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo