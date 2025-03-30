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    Yeni Superman filminde Jor-El'i canlandıracak ünlü oyuncu belli oldu

    James Gunn'ın yönettiği yeni Superman filminde Jor-El karakterini hangi ünlü oyuncunun canlandırdığı belli oldu. Bu rol için daha önce Tom Cruise'ün ismi gündeme gelmişti.
    Superman Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgiler, Superman'in biyolojik babası olan Jor-El'in de yeni Superman filminde yer alacağını ortaya çıkardı. Jor-El'i önceki filmlerde Marlon Brando ve Russell Crowe gibi ünlü oyuncular canlandırdığı için, bu yeni filmde de bu rolün yıldız bir oyuncuya emanet edileceği öne sürüldü. Bu noktada ortaya atılan isim ise Tom Cruise oldu.

    Yaklaşık iki hafta önce ortaya atılan bu iddia, dün kısmen doğrulandı. Filmde Jor-El'e gerçekten de ünlü bir oyuncu canlandırıyor ama bu isim Tom Cruise kadar büyük bir yıldız değil. (Eğer filmin sürprizi bozulmasın istiyorsanız, bundan sonrasını okumamanız en iyisi olabilir.)

    Yeni Superman Filminde Jor-El'i Kimin Canlandıracağı Belli Oldu

    Superman'in izleyicilerle gerçekleştirilen ilk test gösterimlerine katılan kişilerin anonim olarak paylaştığı bilgilere göre yeni Superman filminde Jor-El'i Bradley Cooper canlandırıyor. Önceki filmlerde olduğu gibi burada da Jor-El'in filmde kısa bir süre göründüğü söyleniyor.

    Bradley Cooper daha önce Guardians of the Galaxy serisinde James Gunn ile çalışmıştı. Gunn aynı oyuncularla tekrar tekrar çalışan yönetmenlerden olduğu için, bu rol için Cooper'ı seçmiş olması da çok sürpriz olmadı.

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    O
    onurtvkcr 5 saat önce

    Merhabalar kullanabilirsiniz. https://takipcievin.com/instagram-dusmeyen-takipci-satin-al/

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    TheJudgé 2 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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