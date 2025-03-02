Yeni Superman filminin test gösterimlerinden gelen duyumlar pek umut vermiyor

James Gunn, filmin ilk kurgusunu aralık ayında Warner Bros. yöneticilerine göstermişti. O dönemde stüdyo içinden gelen sızıntılar, Warner Bros. yönetiminin filmi pek beğenmediğini söylüyordu. Stüdyo yöneticileri, Superman filmi hakkında endişeliydi. O endişeler bu hafta farklı bir seviyeye ulaştı. Çünkü Superman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk test gösterimlerinden de geçer not alamadı.
Superman Filmi Warner Bros.'u Endişelendirmeye Başladı
James Gunn'ın aralık ayında stüdyo yöneticilerine izlettiği ilk kurguda görsel efektler bile henüz tamamlanmamıştı. Bu yüzden filmin ikinci gösterimde daha iyi yorumlar alabileceği söyleniyordu. Ama öyle olmadı. Filmin son hâline çok daha yakın bir versiyonu bu hafta stüdyo içinde gösterildi ve sonuç yine aynı oldu. Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan olan Jeff Sneider, filmin bu son test gösteriminde de geçer not alamadığını söylüyor. Bu noktada artık Warner Bros. yönetimi ciddi şekilde endişelenmeye başlamış durumda.
Superman, 11 Temmuz'da gösterime girecek. Bu yüzden James Gunn'ın kurgu sürecinde filmi geliştirmek için hâlâ vakti var. Ancak şu an için DC adına işlerin pek iyi gitmediğini söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
Galaxy A36 ya yükseliyorum