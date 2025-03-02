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    Anlık Bildirim

    Yeni Superman filminin test gösterimlerinden gelen duyumlar pek umut vermiyor

    Birkaç ay önce stüdyo içinde yapılan ilk gösterimden geçer not alamayan yeni Superman filmi, ilk test gösterimlerinde de beklenen etkiyi yaratamadı. Gelen duyumlar pek umut vermiyor.
    Superman Tam Boyutta Gör
    James Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni için bu yıl çıkacak Superman filmi kritik bir rol oynayacak. Çünkü bu evrenin ilk filmi olan Superman başarısız olursa, tüm bu girişim daha yolun başında tökezleyip izleyicinin ilgisini yitirebilir. Bu yüzden Superman filminin başarılı olması DC için büyük önem taşıyor. Ne var ki şu ana kadar gelen duyumlar pek umut vermiyor.

    James Gunn, filmin ilk kurgusunu aralık ayında Warner Bros. yöneticilerine göstermişti. O dönemde stüdyo içinden gelen sızıntılar, Warner Bros. yönetiminin filmi pek beğenmediğini söylüyordu. Stüdyo yöneticileri, Superman filmi hakkında endişeliydi. O endişeler bu hafta farklı bir seviyeye ulaştı. Çünkü Superman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ilk test gösterimlerinden de geçer not alamadı.

    Superman Filmi Warner Bros.'u Endişelendirmeye Başladı

    James Gunn'ın aralık ayında stüdyo yöneticilerine izlettiği ilk kurguda görsel efektler bile henüz tamamlanmamıştı. Bu yüzden filmin ikinci gösterimde daha iyi yorumlar alabileceği söyleniyordu. Ama öyle olmadı. Filmin son hâline çok daha yakın bir versiyonu bu hafta stüdyo içinde gösterildi ve sonuç yine aynı oldu. Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan olan Jeff Sneider, filmin bu son test gösteriminde de geçer not alamadığını söylüyor. Bu noktada artık Warner Bros. yönetimi ciddi şekilde endişelenmeye başlamış durumda.

    Superman, 11 Temmuz'da gösterime girecek. Bu yüzden James Gunn'ın kurgu sürecinde filmi geliştirmek için hâlâ vakti var. Ancak şu an için DC adına işlerin pek iyi gitmediğini söyleyebiliriz.

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    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

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    -OFLU- 4 saat önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 1 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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