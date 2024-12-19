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    Anlık Bildirim

    Superman’in ilk fragmanı yayınlandı: Yeni DC Evreni başlıyor

    Guardians of the Galaxy filmleri ile bilinen James Gunn’ın merakla beklenen yeni filmi Superman’in ilk fragmanı yayınlandı. İşte karşınızda James Gunn’ın yeni DC Evreni.
    Superman filminin posteri Tam Boyutta Gör
    Zack Snyder’ın 2013 yılında Man of Steel filmi hayata geçirdiği ile başlayan DCEU Evreni; Warner Bros’un yaşadığı bazı problemler ve filmlerin başarısız olması gibi nedenlerden dolayı geçtiğimiz yıl seyircilere veda etmişti. Bu doğrultuda James Gunn ve Peter Safran, Warner Bros tarafından yeni DC Evreni kurmakla görevlendirilmişti. DCU olarak adlandırılacak olan bu evrenin ilk filmi olacak Superman'in ilk fragmanı resmen yayınlandı. 

    Yeni Superman filminin ilk fragmanı yayınlandı

    Bir süredir merakla beklenen yeni Superman filminin ilk fragmanı, James Gunn tarafından yayınlandı. Bildiğiniz gibi yeni filmde Clark Kent ve Superman rolünü David Corenswet canlandıracak; Henry Cavill ise karaktere geçtiğimiz yıllarda veda etmişti. Lois Lane, Clark Kent ve Lex Luthor karakterlerine odaklanacak olan yapım, yeni DC Evreni’nin temellerini atacak.

    Fragmanda görüldüğü üzere yeni film; Man of Steel ve Batman v Superman filmlerinin aksine çok daha renkli ve pozitif bir Superman hikayesi anlatacak. Lex Luthor’un ana düşman olacağı filmde; DC Evreni’nin sevilen karakterleri Hawkgirl, Green Lantern ve Mister Terrific de yer alacak. Ayrıca fragman, Süper Köpek Krypto’yu da ilk kez gözler önüne seriyor. Filmde Corenswet'e; Nicholas Hoult, Isabela Merced, Nathan Fillon ve Rachel Brosnahan gibi ünlü isimler eşlik edecek. Merakla beklenen Superman, 11 Temmuz 2025’te vizyona girecek.
     

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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