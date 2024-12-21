Superman ilk fragmanıyla rekor kırdı

James Gunn, fragman yayınlandıktan kısa süre sonra bir açıklama yaparak, Superman fragmanının hem DC'nin hem de Warner Bros.'un bugüne kadar en çok izlenen ve en çok konuşulan fragmanı olduğunu duyurdu. Fragman, yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde 250 milyon izlenmeye ulaşırken, sosyal medyada da 1 milyondan fazla iletiye konu oldu.
Superman, 11 Temmuz'da Gösterime Girecek
DC artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor.
Yeni Superman filminin başrollerde David Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.
Green Lantern, Hawkgirl, Rick Flagg Sr. gibi farklı DC karakterlerini de barındıracak olan Superman, 11 Temmuz 2025'te gösterime girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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