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    Superman ilk fragmanıyla rekor kırdı

    Yeni Superman filminin bu hafta yayınlanan ilk fragmanı, sosyal medyada büyük ses getirdi. İyisiyle kötüsüyle epey konuşulan fragman, DC ve Warner Bros. adına yeni rekorlara imza attı.
    Superman fragmanı rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    James Gunn'ın önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak yeni Superman filmi, bu hafta yayınlanan ilk fragmanıyla gündeme taşındı. Gunn öncülüğünde kurulan yeni DC Sinematik Evreni'nin ilk filmi olacağı için merakla beklenen Superman'in ilk fragmanı epey ses getirdi. Kimisi bu fragmanla daha da heyecanlanırken, kimisi gördüğü şeyden pek memnun kalmadı. İyisiyle kötüsüyle tüm bu yorumlar, fragmanın uzun süre gündemde kalmasını sağladı. Bu da yeni bir rekoru beraberinde getirdi.

    James Gunn, fragman yayınlandıktan kısa süre sonra bir açıklama yaparak, Superman fragmanının hem DC'nin hem de Warner Bros.'un bugüne kadar en çok izlenen ve en çok konuşulan fragmanı olduğunu duyurdu. Fragman, yayınlandıktan sonraki 24 saat içinde 250 milyon izlenmeye ulaşırken, sosyal medyada da 1 milyondan fazla iletiye konu oldu.

    Superman, 11 Temmuz'da Gösterime Girecek

    DC artık bir önceki sinematik evreni tamamen geride bıraktığı için, bu yeni filmde Superman'i Henry Cavill değil, genç oyuncu David Corenswet canlandırıyor.

    Yeni Superman filminin başrollerde David Corenswet'e Lois Lane rolündeki Rachel Brosnahan ile Lex Luthor rolündeki Nicholas Hoult eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Nathan Fillion, Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Wendell Pierce gibi isimler de yer alıyor.

    Green Lantern, Hawkgirl, Rick Flagg Sr. gibi farklı DC karakterlerini de barındıracak olan Superman, 11 Temmuz 2025'te gösterime girecek.

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    ermes_unuy 56 dakika önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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