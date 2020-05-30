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    Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor

    Popüler video platfotmu Yotube'a yeni bir özellik geldi. Artık süresi uzun videolar bölümlere ayrılabilecek ve böylece kullanıcılar ilgilendikleri kısmı kolayca bulabilecekler.
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    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor
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    Sizin için yararlı olan 1 dakikalık bir kısmı, 1 saatlik videoda aramak oldukça zahmetli bir iştir. Ancak Youtube, bu duruma bir son vermek için süresi uzun olan videoları bölümlere ayırma özelliğini aktif duruma getirdi.

    Ayrıca Bkz. "HMD Global, katlanabilir Nokia telefon modelini askıya aldı"

    İçerik oluşturucunun sorumluluğunda olacak

    Video bölümleri sayesinde, zaman çubuğu artık her biri belirli bir bölümü temsil edecek şekilde birden fazla segmente ayrılabilecek. Videoda aradığınız bölümün adını görmek için  imleci veya mobil cihazlar için parmağınızı zaman çubuğunun üzerinde gezdirmeniz yeterli olacak. Ancak videoları bölümlere ayırmanın ve her birini zamanlarına göre belli başlıklarla etiketlemenin ise içerik oluşturucuların sorumluluğunda olması, bu özelliğin tüm videolarda sunulmayacağı anlamına geliyor.



    Tüm bunlara ek olarak bir videonun en az üç zaman etiketi olması ve bu bölümlerin görünmesi için her birinin 10 saniyeden uzun olması gerekiyor. Şimdilik web sayfalarına gömülü olan videolarda çalışmayan bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi görmek için, yukarıdaki videoya tıklayarak Youtube sayfasına gidebilirsiniz.



    https://twitter.com/YouTube/status/1266051626562990082 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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