Süresi uzun Youtube videolarında, aradığınız bölümü bulmak kolaylaşıyor

Tam Boyutta Gör

Sizin için yararlı olan 1 dakikalık bir kısmı, 1 saatlik videoda aramak oldukça zahmetli bir iştir. Ancak Youtube, bu duruma bir son vermek için süresi uzun olan videoları bölümlere ayırma özelliğini aktif duruma getirdi.

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İçerik oluşturucunun sorumluluğunda olacak

Video bölümleri sayesinde, zaman çubuğu artık her biri belirli bir bölümü temsil edecek şekilde birden fazla segmente ayrılabilecek. Videoda aradığınız bölümün adını görmek için imleci veya mobil cihazlar için parmağınızı zaman çubuğunun üzerinde gezdirmeniz yeterli olacak. Ancak videoları bölümlere ayırmanın ve her birini zamanlarına göre belli başlıklarla etiketlemenin ise içerik oluşturucuların sorumluluğunda olması, bu özelliğin tüm videolarda sunulmayacağı anlamına geliyor.







Tüm bunlara ek olarak bir videonun en az üç zaman etiketi olması ve bu bölümlerin görünmesi için her birinin 10 saniyeden uzun olması gerekiyor. Şimdilik web sayfalarına gömülü olan videolarda çalışmayan bu özelliği nasıl kullanabileceğinizi görmek için, yukarıdaki videoya tıklayarak Youtube sayfasına gidebilirsiniz.

https://twitter.com/YouTube/status/1266051626562990082

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