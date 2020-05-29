HMD Global, katlanabilir Nokia telefon modelini askıya aldı

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Sızan son bilgilere göre Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi HMD Global, katlanabilir bir Nokia modeli için henüz net kararını vermiş değil. Şirket esnek ekranlı cihazların, henüz tam anlamıyla istenilen seviyede olmadığını düşünüyor.

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Şimdilik rafa kalktı

Şirketin dahili testler için esnek bir tasarıma sahip birkaç prototip telefon geliştirdiği iddia ediliyordu. Ancak HMD Global şimdilik bu tür katlanabilir akıllı telefon modellerinin geliştirilmesini askıya almış durumda. Projeyi dondurmanın ana nedeni, katlanabilir akıllı telefonların ticari başarısı hakkındaki şüpheler olarak gösteriliyor. Gerçek şu ki, bu tür cihazlar çok pahalı olmalarına rağmen, buna paralel bir teknolojiye sahip değiller ve esnek ekranların güvenilirliği ve dayanıklılığı konusunda şüpheler mevcut.

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Aynı zamanda, HMD Global'in katlanabilir cihazlar oluşturma fikrini tamamen terk etmediğini de belirtmek gerek. Zira şirket, bu tür cihazlar geliştirmeye devam etmek için uygun zamanı bekliyor. Counterpoint Research'e göre, bu yılın ilk çeyreğinde HMD Global sadece yaklaşık 1,7 milyon akıllı telefon satmayı başardı. Yıllık bazda, satışlar neredeyse bir buçuk kat düştü ve bu da Koronavirüs pandemisinin küresel akıllı telefon pazarı üzerindeki olumsuz etkisinden kaynaklanıyor.

https://nokiapoweruser.com/nokia-mobile-toyed-with-the-idea-of-foldable-nokia-smartphones-but-put-the-project-on-hold-a-few-months-back/

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