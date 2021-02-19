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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım

    Suudi Arabistan, oyun dünyasının devleri Activision-Blizzard, EA ve Take-Two'ya büyük bir yatırım gerçekleştirdi.
    19 Şubat 2021, 02:00 (2 sa.)
    588
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    3
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım
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    Orta Doğu'nun petrol zengini Suudi Arabistan, oyun dünyasına büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Aljazeera'da yer alan habere göre, ülkenin varlık fonu olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan EA, Activision ve Take-Two şirketlerine tam 3,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerinde ortaya çıkan yatırım resmi olarak 2020'nin son çeyreğinde yapılmış. Yayınlanan dosyada Suudi Arabistan'ın Activision-Blizzard'a 1,39 milyar dolar (15 milyon hisse), EA'ya 1 milyar dolar (7,42 milyon hisse), Take-Two'ya ise 825 milyon dolar (3,97 milyon hisse) yatırım yaptığı belirtiliyor.

    Suudi Arabistan yatırım fonu şu anda Activision'un toplam hissesinin %3,5'ine. Activision'ın en büyük beşinci yatırımcısı haline gelmiş. EA ve Take-Two'nun ise sırasıyla %2,6 ve %3,5'ini elinde bulunduruyor.   

    Suudi Arabistan bir süredir oyun dünyasına büyük yatırımlar yapıyordu. Henüz geçtiğimiz Kasım ayında, Prens Selman'a ait bir yatırım kurumu SNK'nin üçte birini satın almıştı. Yine Prens Selman'ın yönettiği Kamu Yatırım Fonu ayrıca Facebook, Disney, Uber ve Boeing gibi şirketlerde de önemli hisselere sahip.



    https://www.arabnews.com/node/1810896/business-economy Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Jeolog.

    c

    13 saat önce
    A
    aysensS

    Doğru yada değil bilmiyorum ama tasarımı harika

    15 saat önce
    ExclusivePack

    fake bu. böyle bir hız yok https://www.youtube.com/watch?v=yKjzmts-oQU

    16 saat önce
    Rouvax

    Seri uretim degil

    20 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yüzde 3'ü ne bile gelmiyor kimi neye zorluyorlar ? :)))
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    Wabbajack (Fatih ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu katil Cemal Kaşıkçı belgeselini bile para ile netflix ten Amazon prime dan kaldırttı bu yatırımlarla neler çevireceğini bilemezsiniz!Türkiye kötü propagandalarına hazır olun tek diyeceğim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Wabbajack
    Ecnebiler "money talks" diye boşuna dememiş. Belki kötü tarafın osmanlı olduğu oyunlar için zorlayabilir birleşik arap prensisi
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