Suudi Arabistan'dan oyun dünyasına büyük yatırım

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Orta Doğu'nun petrol zengini Suudi Arabistan, oyun dünyasına büyük bir yatırım gerçekleştirdi. Aljazeera'da yer alan habere göre, ülkenin varlık fonu olan Suudi Kamu Yatırım Fonu'ndan EA, Activision ve Take-Two şirketlerine tam 3,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu verilerinde ortaya çıkan yatırım resmi olarak 2020'nin son çeyreğinde yapılmış. Yayınlanan dosyada Suudi Arabistan'ın Activision-Blizzard'a 1,39 milyar dolar (15 milyon hisse), EA'ya 1 milyar dolar (7,42 milyon hisse), Take-Two'ya ise 825 milyon dolar (3,97 milyon hisse) yatırım yaptığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan yatırım fonu şu anda Activision'un toplam hissesinin %3,5'ine. Activision'ın en büyük beşinci yatırımcısı haline gelmiş. EA ve Take-Two'nun ise sırasıyla %2,6 ve %3,5'ini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan bir süredir oyun dünyasına büyük yatırımlar yapıyordu. Henüz geçtiğimiz Kasım ayında, Prens Selman'a ait bir yatırım kurumu SNK'nin üçte birini satın almıştı. Yine Prens Selman'ın yönettiği Kamu Yatırım Fonu ayrıca Facebook, Disney, Uber ve Boeing gibi şirketlerde de önemli hisselere sahip.

https://www.arabnews.com/node/1810896/business-economy

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