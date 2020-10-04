Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak

Yakın zamanda Tesla aracınızı elle park etmek çok daha kolay hâle gelecek. Elon Musk’ın attığı tweet ile ortaya çıktığı üzere kuşbakışı park görünümü, tam otonom sürüş paketini alanlara yeni bir özellik olarak eklenecek. Tam otonom sürüş paketi, yeni araçlarda 8 bin dolara opsiyonel olarak sunuluyor.
Tesla modellerinin üzerinde yer alan çok sayıda kameradan faydalanarak oluşturulması beklenen simüle edilmiş görünüm, park alanınızda daha yüksek farkındalık sağlayacak. Musk, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını belirtmedi.
Ayrıca Bkz. "Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor"
Porsche’nin Taycan gibi yeni modelleri, bu özelliğin bir benzerine sahip. Yakın zamanda çıkan Toyota’nın araçları da benzer özelliği hayata geçiriyor. Tesla, bu özelliğin de eklenmesiyle daha pahalı araçlarda yer alan bir ekstrayı daha kazanmış olacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS