Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak

Yakın zamanda Tesla aracınızı elle park etmek çok daha kolay hâle gelecek. Elon Musk’ın attığı tweet ile ortaya çıktığı üzere kuşbakışı park görünümü, tam otonom sürüş paketini alanlara yeni bir özellik olarak eklenecek. Tam otonom sürüş paketi, yeni araçlarda 8 bin dolara opsiyonel olarak sunuluyor.

Tesla modellerinin üzerinde yer alan çok sayıda kameradan faydalanarak oluşturulması beklenen simüle edilmiş görünüm, park alanınızda daha yüksek farkındalık sağlayacak. Musk, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını belirtmedi.

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Porsche’nin Taycan gibi yeni modelleri, bu özelliğin bir benzerine sahip. Yakın zamanda çıkan Toyota’nın araçları da benzer özelliği hayata geçiriyor. Tesla, bu özelliğin de eklenmesiyle daha pahalı araçlarda yer alan bir ekstrayı daha kazanmış olacak.

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