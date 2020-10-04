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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak

    Tesla'nın CEO'su ve kurucusu Elon Musk tarafından atılan bir tweete göre araçlar yakında kuşbakışı park görüşü özelliği kazanacak. Özelliğin ne zaman geleceği belirsiz.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Yakın zamanda Tesla aracınızı elle park etmek çok daha kolay hâle gelecek. Elon Musk’ın attığı tweet ile ortaya çıktığı üzere kuşbakışı park görünümü, tam otonom sürüş paketini alanlara yeni bir özellik olarak eklenecek. Tam otonom sürüş paketi, yeni araçlarda 8 bin dolara opsiyonel olarak sunuluyor.

    Tesla modellerinin üzerinde yer alan çok sayıda kameradan faydalanarak oluşturulması beklenen simüle edilmiş görünüm, park alanınızda daha yüksek farkındalık sağlayacak. Musk, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını belirtmedi.

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    Porsche’nin Taycan gibi yeni modelleri, bu özelliğin bir benzerine sahip. Yakın zamanda çıkan Toyota’nın araçları da benzer özelliği hayata geçiriyor. Tesla, bu özelliğin de eklenmesiyle daha pahalı araçlarda yer alan bir ekstrayı daha kazanmış olacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    fhrstw 2 hf. en beğenilen
    Teslada iyi hoş dedik başladı düdüklemeye şunlar standart olmadıktan sonra öyle kimse ekstra para veripte almaz. Abd içinde geçerli bu zaten çoğunluğu standart sürüm alıyor. Normal tabi.
    Teslada iyi hoş dedik başladı düdüklemeye şunlar standart olmadıktan sonra öyle kimse ekstra para veripte almaz. Abd içinde geçerli bu zaten çoğunluğu standart ...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    MR.Wrestler (Burak Pehlivan) 2 hf.
    Elon 3 e basmış
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    DH Misafiri 2 hf.
    oyunlardaki dlc misali.
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    fhrstw 2 hf. en beğenilen
    Teslada iyi hoş dedik başladı düdüklemeye şunlar standart olmadıktan sonra öyle kimse ekstra para veripte almaz. Abd içinde geçerli bu zaten çoğunluğu standart sürüm alıyor. Normal tabi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    eAkman (hic yok) 2 hf. fhrstw
    Yakinda araba ucretsiz, parayla yazilim, renk, jant, lastik, doseme, ekran vs.. olursa sasirmam
    1 Yanıt Yanıtla +2
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