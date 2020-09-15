GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak

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ABD merkezli GMC, Twitter sayfası aracılığıyla Hummer marka elektrikli pikap modelini 20 Ekim'de tanıtacağını duyurdu. Şirket ayrıca elektrikli araç için ön siparişlerin aynı gün açılacağını da belirtti. Elektrikli Hummer'ın fiili satışları 2021 sonbaharında başlayacak.

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Yengeç modu ile geliyor

GM'nin de bağlı olduğu ana şirket olan General Motors, elektrikli Hummer'ı 20 Mayıs tarihinde tanıtacağını açıklamış, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu tarih ertelenmişti. 1000 beygir güç ve 15.574 Nm tork üreten elektrikli Hummer sadece 3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek. GMC'den gelen son bir ipucuna göre elektrikli otomobil, çapraz olarak hareket etmesine izin verecek olan bir "yengeç modu"na sahip olacak. Bu da aracı park etmeyi kolaylaştıracak bir özellik gibi görünüyor.



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Şu anda elektrikli aracınve diğer özellikleri hakkında bir bilgi yok. Ancak daha önce GMC yetkilileri, Hummer EV'nin diğer açıklanan elektrikli pikaplarla tamamensöylemişlerdi. Hummer EV pazara giriş yaptıktan sonra,vegibi elektrikli araçlarıyla kıyasıya bir savaşa girecek.lansman tarihinden itibaren aracı almak için rezervasyon yaptırabilecekler. Teslimatların isetarihinde başlaması bekleniyor.