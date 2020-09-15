GMC, elektrikli Hummer'ı 20 Ekim'de tanıtacak

ABD merkezli GMC, Twitter sayfası aracılığıyla Hummer marka elektrikli pikap modelini 20 Ekim'de tanıtacağını duyurdu. Şirket ayrıca elektrikli araç için ön siparişlerin aynı gün açılacağını da belirtti. Elektrikli Hummer'ın fiili satışları 2021 sonbaharında başlayacak.
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Yengeç modu ile geliyor
GM'nin de bağlı olduğu ana şirket olan General Motors, elektrikli Hummer'ı 20 Mayıs tarihinde tanıtacağını açıklamış, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle bu tarih ertelenmişti. 1000 beygir güç ve 15.574 Nm tork üreten elektrikli Hummer sadece 3 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek. GMC'den gelen son bir ipucuna göre elektrikli otomobil, çapraz olarak hareket etmesine izin verecek olan bir "yengeç modu"na sahip olacak. Bu da aracı park etmeyi kolaylaştıracak bir özellik gibi görünüyor.
Şu anda elektrikli aracın menzili ve diğer özellikleri hakkında bir bilgi yok. Ancak daha önce GMC yetkilileri, Hummer EV'nin diğer açıklanan elektrikli pikaplarla tamamen rekabet edeceğini söylemişlerdi. Hummer EV pazara giriş yaptıktan sonra, Tesla Cybertruck ve Rivian R1T gibi elektrikli araçlarıyla kıyasıya bir savaşa girecek. Müşteriler lansman tarihinden itibaren aracı almak için rezervasyon yaptırabilecekler. Teslimatların ise 2021 tarihinde başlaması bekleniyor.
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