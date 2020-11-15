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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak

    Geçtiğimiz aylarda ne yazık ki hayatını kaybetmiş olan genç oyuncu Chadwick Boseman'ın başrolü olduğu Black Panther serisinin yeni filmine bazı açıklıklar getirildi.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Panther 2'de CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman olmayacak
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    Disney'in yaratmış olduğu Marvel Sinematik Evreni'ndeki Black Panther filminin başrolü Chadwick Boseman, bildiğiniz gibi kanser sebebiyle geçtiğimiz aylarda ne yazık ki hayatını kaybetmişti. İkinci filmde ne olacağı hala gizemini korurken, kafamızdaki soru işaretlerinden birisi giderilmiş oldu.

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    Ayrıca Bkz. "Chris Pratt, Star-Lord rolü ile Thor: Love and Thunder'ın kadrosuna katıldı"

    Chadwick Boseman'ın ölümü insanları hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Bu üzücü olayın etkisinin biraz geçmesi ile birlikte hayranlar devam filminde ne olacağını tartışmaya başladı. Hayranların konuştuğu iki ihtimal vardı; birincisi başrolün değiştirilmesi, ikincisi de filmde CGI ile yaratılmış Chadwick Boseman'ın bulunması.

    Geçtiğimiz gün Marvel'ın yapımcılarından Victoria Alonso ise; CGI ile yaratılmış bir Chadwick Boseman'ın, herhangi bir filmde yer almayacağını söyledi. Yani ya Black Panther için yeni bir oyuncu seçilecek ya da seri iptal edilecek. Ancak bahsi geçen şirketin Disney olduğunu düşünürsek serinin iptal edilmeyeceğini söyleyebiliriz.

    Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'ın yaptığı Black Panther 2, 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek. Filmin ertelenme ihtimali olduğunu hatırlatalım.



    https://screenrant.com/black-panther-2-chadwick-boseman-recreated-cgi-plans/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    6 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    afro amerikalilar en sonunda bir super kahraman cikardilar, oda fazla yasamadi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    retarget 5 sa. ( Mesaj Silindi ) darkaura
    muhammed ali
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