Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia tarafından geride bıraktığımız eylül ayında lanse edilen Symbian^3 işletim sistemli Nokia C6-01'in dağıtımına başlandı.

C6-00'dan işletim sistemi, ekran teknolojisi, işlemci hızı, RAM, kamera ve video kayıt çözünürlüğü gibi konularda ayrılan C6-01'in teknik özelliklerini sizler için kısaca gündeme getirirsek, dört band GSM - HSDPA desteği, 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (ClearBlack), ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci, 256 MB RAM, USB-On-The-Go, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 1280x720@25 FPS video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, RDS'li FM radyo ve 1050 mAh batarya göze çarpıyor.

Ayrıca biyoplastik ve geri dönüşümlü metal kullanılmasıyla Nokia'nın en çevreci cep telefonları arasında gösterilen C6-01'in vergiler hariç 260 Euro'dan satılması bekleniyor.