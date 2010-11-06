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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Symbian^3 işletim sistemli Nokia C6-01'in dağıtımına başlandı

8 yıl
56,2b
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18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Finlandiya'nın mobil iletişim devi Nokia tarafından geride bıraktığımız eylül ayında lanse edilen Symbian^3 işletim sistemli Nokia C6-01'in dağıtımına başlandı.

C6-00'dan işletim sistemi, ekran teknolojisi, işlemci hızı, RAM, kamera ve video kayıt çözünürlüğü gibi konularda ayrılan C6-01'in teknik özelliklerini sizler için kısaca gündeme getirirsek, dört band GSM - HSDPA desteği, 3.2 inç boyutunda 360x640 piksel dokunmatik kapasitif AMOLED ekran (ClearBlack), ivme sensörü, 3.5 mm kulaklık girişi, 680 MHz saat hızında çalışan ARM11 işlemci, 256 MB RAM, USB-On-The-Go, 8 megapiksel kamera, çift led flaş, 1280x720@25 FPS video kaydı, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0, GPS, RDS'li FM radyo ve 1050 mAh batarya göze çarpıyor.

Ayrıca biyoplastik ve geri dönüşümlü metal kullanılmasıyla Nokia'nın en çevreci cep telefonları arasında gösterilen C6-01'in vergiler hariç 260 Euro'dan satılması bekleniyor.


http://conversations.nokia.com/2010/11/04/nokia-c6-01-starts-shipping-today/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
telefonu 1hafta oldu alalı. oyun yükleyebilmiş değilim. s^3 hd oyunlar var mesela. snowboard die bi oyun telefondan indirdim, ''desteklenmeyen zıp sürüm'' diyor. tam olarak ne demek istiyor allah aşkkına yardım
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yakamoz5261 8 yıl
bunu alacağıma samsung galaxy ace alırım
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DH Misafiri 8 yıl
çok güzel beyenmeyenler bence kullanmayı bilmiyor
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bn aldım teli ama sürekli kendi kendine reset atıyo telefon bi türlü kullanamadım nedenini bilen var mı acaba?
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Emodog35 8 yıl
Nasipse alıcam ama kredi kartı bekliyorum ozaman görüşlerimi yorumları size sunacağım
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Makarov06 8 yıl
şu 5800 birde grafik işlemci koysalarmış telefon 15 mb lık oyunlarda bile kasıyor işlemcisi zaten çok düşük NOKİA böyle gitmeye devam ederse piyasadaki onca android li telefonlar ve ios lar tarafınca bence daha çok ezilecek symbian 3 de beş para etmez bir işletim sistemi zaten önceki modellerdeki yaptığı eksiklikleri hala sürdürmeye devam ediyor
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DH Misafiri 8 yıl
ben aldım 4 gün oldu arkadaşlar çok memnunum çok msjlaşan biri olarak ve teli kurcalayan biri olarak bana 1.5-2 gün gidyo düşünün artık ayrıca ses çok yüksek ve kaliteli telefon çok zarif elinize alınca görceksiniz
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sefalonely 8 yıl
evet ya bataryası keşke biraz daha iyi olsaa.
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zenowaren 8 yıl
Bir sonraki seçimim Nokia olmayacak bu kesinleşti
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Eric Theodore Cartman. 8 yıl
yine mi bamya?
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DoomBringer 8 yıl
önceliği kamera olmayanları yeterince tatmin edecektir diye düşünüyorum. mp3 ses kalitesi nasıl acaba?

tasarım olarak da fena değil ama bataryası biraz düşük kalmış gibi...
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Mr. Jingles 8 yıl
Sanırım 1 aya kadar ülkemize teşrif eder.
Fiyatını düşünürsek şu an N8'in fiyatı 1000-1100 arasında olduğuna göre bu cihazın fiyatı 700-800 aralığında olur diye tahmin ediyorum.

Düzenleme:İmlâ.
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TIMERIDER 8 yıl
bu ne yahu..önce s60 v5 çıkarıyor sonrada s 3 yazılımlı çıkarıyor.önceden alanların suçu ne şimdi..Bari c6 nın eski yazılımınıda 5800 v60 olarak göndersinlerde 5800 sahipleri iyice coşsun
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DarkEnergy 8 yıl
700-800 aralığından daha ucuz olursa alırım bu telefonu.
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