GTA 6'nın ilk ekran görüntüleri önümüzdeki hafta yayınlanabilir

Web sitesinde yeni bağlantılar keşfedildi
Sızan bilgilere bakılırsa, stüdyo önümüzdeki hafta gibi yakın bir zamanda yeni materyallerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Zira Rockstar Games'in API'sindeki gizemli değişiklikler bunun bir habercisi sayılabilir. Hayran yapımı bir Twitter botu, oyunun ekran görüntüleri ve potansiyel kapak resmi gibi içeriklere işaret eden dört yeni bağlantı keşfetti. Bu bağlantılar şimdilik 404 (sayfa bulunamadı) hatası veriyor. Bu durum da içeriğin hala hazırlanma aşamasında olduğunu ve yakın zamanda yayına hazır hale gelebileceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.