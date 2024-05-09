Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen Grand Theft Auto (GTA) serisinin yeni oyunu için Rockstar Games stüdyosu çalışmalarını son hızla sürdürüyor. GizmoChina'dan gelen bilgilere göre, yakın zamanda projenin ilk ekran görüntüleri ve kapak görselleri yayınlanacak.

GTA 6 haritası, GTA 5'ten iki kat büyük olabilir 2 hf. önce eklendi

Web sitesinde yeni bağlantılar keşfedildi

Sızan bilgilere bakılırsa, stüdyo önümüzdeki hafta gibi yakın bir zamanda yeni materyallerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Zira Rockstar Games'in API'sindeki gizemli değişiklikler bunun bir habercisi sayılabilir. Hayran yapımı bir Twitter botu, oyunun ekran görüntüleri ve potansiyel kapak resmi gibi içeriklere işaret eden dört yeni bağlantı keşfetti. Bu bağlantılar şimdilik 404 (sayfa bulunamadı) hatası veriyor. Bu durum da içeriğin hala hazırlanma aşamasında olduğunu ve yakın zamanda yayına hazır hale gelebileceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Rockstar'ın ana şirketi Take-Two'nun 16 Mayıs tarihinde yapacağı mali bilgilendirme toplantısı, GTA 6 ile ilgili önemli bir duyurunun yakın olduğuna işaret ediyor. Oyunun resmi çıkış tarihi 2025 olarak açıklanmış olsa da, GTA 6 hayranları oyunla ilgili heyecan verici görüntülere önümüzdeki hafta kavuşabilirler.

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GTA 6'nın ilk ekran görüntüleri önümüzdeki hafta yayınlanabilir