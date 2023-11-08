GTA 6 için resmi açıklama yayınladı: İlk fragmanın tarihi belli oldu!

Tam Boyutta Gör Bir süre önce oyun dünyasının önemli isimlerinden Jason Schreier, GTA 6 için son derece önemli iddialarda bulunmuştu. Take-Two şirketinin bir parçası olan Rockstar Games tarafından geliştirilen GTA VI için ilk fragmanın önümüzdeki ay yayınlanacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Rockstar Games resmi bir açıklama yayınlayarak meraklı bekleyişe son noktayı koydu.

GTA 6 fragmanı aralık ayında yayınlanacak

GTA 6 ne zaman çıkacak veya GTA 6 ne zaman tanıtılacak gibi uzunca bir süredir kendisini tekrar eden soruların sonu geldi. Rockstar Games'in kurucu ortağı ve başkanı Sam Houser, yaptığı açıklamada Grand Theft Auto VI veya kısaca GTA 6’nın ilk fragmanını aralık ayında yayınlayacaklarını duyurdu. Houser, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Aralık ayı başında yeni Grand Theft Auto'nun ilk fragmanını yayınlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri hepinizle paylaşacağımız daha uzun yıllar için sabırsızlanıyoruz.”

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Houser, Rockstar Games'in X hesabı üzerinden bu açıklamayı yaparken aynı zamanda önümüzdeki ayın şirketin 25. Yıldönümü olduğunun da altını çizdi. Oyunculara teşekkür eden Houser, bu vesileyle GTA 6 için süregelen bekleyişe de son noktayı koydu diyebiliriz.

GTA 6'da Lucia ve Jason adında iki ana karakteri göreceğiz. Lucia'yı zaten 2022 yılında sızdırılan bazı videolarda görmüştük.Başka bir klipte ise diğer oynanabilir karakterin “Vice City Metrosuna” bindiği görülüyordu ki bu da hikâyenin kurgusal Miami'de geçeceğine işaret ediyor. Bunlar dışında oyun hakkında çokça iddiada bulunuldu. Oyunun gerçekçi su fiziğine sahip olması ve oyunda sörf mekaniğinin bile olacağı iddia edildi. Red Dead Redemption 2’de aktif şekilde gördüğümüz saç ve sakalın dinamik olarak uzaması, daha gerçekçi hava şartları ve grafikler de iddia edilenler arasında.

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Bekleyiş bitiyor: GTA 6’nın ilk fragmanı için resmi tarih verildi