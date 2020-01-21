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    Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu

    Asus ROG Theta Electret kablolu kulaklık tamamen analog olması ile dikkat çekiyor. Çift sürücü ile ses kalitesi artarken USB DAC veya RGB gibi dijital sistemlere yer verilmiyor.
    22 sa.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu
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    Oyuncu donanımları pazarının lideri durumunda olan Asus bu hafta oyunculara yönelik olarak üst seviye ses kalitesi sunan yeni bir kulaklık modeli duyurdu. Asus ROG Theta Electret çift sürücü ile dikkat çekiyor.

    Asus ROG Theta Electret özellikleri

    Asus ROG Theta Electret kulaklık modeli geçen yılın Asus ROG Theta modelinin premium versiyonu olarak dikkat çekiyor. Kulaklıkda yer alan 120mm electret sürücü 20-40000Hz arasında hassas yüksek ve orta frekans üretiyor. 40mm geleneksel neodim sürücü ise bassları üretiyor. Her iki sürücü de özel bir hava odasında muhafaza ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Asus onuncu nesil işlemcilerle donattığı mini bilgisayarını duyurdu"

    Kulaklığın dikkat çeken tarafı tamamen analog konsepte dayalı olması. USB DAC dönüştürücü veya RGB logo yer almıyor. Mikrofon da analog ve ayrılabilir. Bağlantı 3.5mm kulaklık girişi üzerinden sağlanıyor. Kulaklık ve mikrofon için ayrı jak veya tek bir jak kullanılabiliyor. Asus ROG Theta Electret için henüz bir fiyat açıklanmadı.

    Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu
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    https://www.techpowerup.com/263127/asus-rolls-out-rog-theta-electret-premium-gaming-headset Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sniper23 21 sa. en beğenilen
    Fiyatı epey analog olacaktır.
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    ilkerinanç 7 sa.
    Kardeşim sesi dijital kaynaktan (yani burada bilgisayar) analoğa çeviren herşeyin adı DACtır adı üstüne Digital Analog Converter.
    Siz sadece dışarıdan takılan cihaza DAC dendiğini sanıyorsunuz galiba.Bunu diyorum kavramları karıştırıyoruz diye.
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    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
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    ardicli2000 9 sa.
    20 Hz de baya iddialıymışççç
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    ilkerinanç 21 sa.
    Bilgisayara veya konsola yani tamamen dijital bir kaynağa bağlanan bir kulaklıkta analog olmayı nasıl becerebilecekler acaba şu an onu düşünüyorum.Kavramları karıştırıyoruz sanki.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    alito 9 sa. ilkerinanç
    DAC ünitesi yapıyor o işi aslında. Bu ünite genel olarak analog sinyalleri günlendirmek için tasarlanmış ve her ses işleyen cihazda var zaten. Senin bahsettiğin şeyi aslında dünyadaki hiçbir cihaz yapamaz, çünkü insanların ses zevki görecelidir. Senin beğendiğin bir tonu başkası sevmeyebilir.
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    CWaRRioR 8 sa. ilkerinanç
    Aksine, analog kulaklıklar sana seçim şansı tanır. Kullanacağın DAC'a göre ses kalitesi, şiddeti, dip gürültüsü değişkenlik gösterir.
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    burakdc 21 sa.
    Asusu rog strix 2.0 kullanıyorum oldukca memnunum. Bendekinde driver 60mm bunda 120 mm tiz ve orta sesler icin 45 mmde basllar ıcın driver varmıs. Bassların sıddetı bendekı strix 2.0dan dusuk olurmu bılmem ama yenı teknolojılerle 45mm de olsa yakalarlar gıbı gelıyor tabı 120 mm elektret surucusuyle bırlıkte tızler ve mıdlerde tavan yapacak.
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    sniper23 21 sa. en beğenilen
    Fiyatı epey analog olacaktır.
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    cabriyo 11 sa. sniper23
    babalog demek istedin heralde.
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