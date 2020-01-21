Tamamen analog Asus ROG Theta Electret oyuncu kulaklığı duyuruldu

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Oyuncu donanımları pazarının lideri durumunda olan Asus bu hafta oyunculara yönelik olarak üst seviye ses kalitesi sunan yeni bir kulaklık modeli duyurdu. Asus ROG Theta Electret çift sürücü ile dikkat çekiyor.

Asus ROG Theta Electret özellikleri

Asus ROG Theta Electret kulaklık modeli geçen yılın Asus ROG Theta modelinin premium versiyonu olarak dikkat çekiyor. Kulaklıkda yer alan 120mm electret sürücü 20-40000Hz arasında hassas yüksek ve orta frekans üretiyor. 40mm geleneksel neodim sürücü ise bassları üretiyor. Her iki sürücü de özel bir hava odasında muhafaza ediliyor.

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Kulaklığın dikkat çeken tarafı tamamen analog konsepte dayalı olması. USB DAC dönüştürücü veya RGB logo yer almıyor. Mikrofon da analog ve ayrılabilir. Bağlantı 3.5mm kulaklık girişi üzerinden sağlanıyor. Kulaklık ve mikrofon için ayrı jak veya tek bir jak kullanılabiliyor. Asus ROG Theta Electret için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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https://www.techpowerup.com/263127/asus-rolls-out-rog-theta-electret-premium-gaming-headset

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