Tamamen yapay zeka tarafından üretilen ilk ilaç, insan deneylerine başlıyor

Tam Boyutta Gör Hong Kong merkezli bir biyoteknoloji girişimi olan ve 400 milyon dolardan fazla fon alan Insilico Medicine, kronik bir akciğer hastalığı olan idiyopatik pulmoner fibrozis için yeni bir ilaç geliştirdi. Geliştirilen tedaviyi önemli kılan şey ise firmanın CEO’su Alex Zhavoronkov’un da dediği gibi ilacın tamamen yapay zeka tarafından üretilmiş olması.

İlaç yapay zeka tarafından geliştirildi

İdiopatik pulmoner fibrozis (İPF), ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre, son yıllarda yaygınlığı artan bir hastalık ve halihazırda ülkede 100.000 , dünya genelinde ise 5 milyon kişiyi etkiliyor. Bu hastalık eğer tedavi edilmezse iki ila beş yıl içinde ölüme yol açabiliyor. Insilico Medicine'in kurucusu ve CEO'su Alex Zhavoronkov verdiği demeçte, "Bu, insan klinik denemelerine ve özellikle de hastalarla yapılan Faz II denemelerine ulaşan ilk tamamen üretken yapay zeka tarafından geliştirilen ilaçtır" dedi.

Tam Boyutta Gör Esasında halihazırda deneme süreçlerinde başka yapay zeka tasarımlı ilaçlar bulunuyor ancak, Insilico Medicine’in çözümü hem yapay zeka tarafından keşfedilen hem de yapay zeka tarafından tasarlanan ilk ilaç konumunda. Yapılan açıklamada ilacın keşif sürecinin 2020 yılında başladığı belirtildi. Firmanın ayrıca klinik aşamada kısmen yapay zeka tarafından üretilen iki ilacı daha olduğu bildiriliyor. Bunlardan biri, birinci faz klinik çalışmalarda bulunan Covid-19 ilacı, diğeri ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlamak için FDA onayı alan bir kanser ilacı.

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Zhavoronkov, "Bu şirket kurulduğunda, yeni moleküller keşfedebilecek ve tasarlayabilecek teknolojiyi geliştiren algoritmalara odaklanmıştık" ifadelerini kullanırken yapay zeka tarafından üretilen İPF ilacının bu hafta insan hastalarla klinik deneylere gireceğini belirtti. Mevcut faz iki çalışması başarılı olursa, firma faz üç çalışmalarına yüzlerce katılımcıyla başlayabilecek. Insilico, faz iki çalışmasının gelecek yıl sonuçlanmasını beklerken ilacın birkaç yıl içinde pazara hazır hale geleceğine inanıyor. İlaç tüm testlerden geçerse yapay zekanın ilaç keşfi ve geliştirmesi alanında bir devrim yartmasını bekleyebiliriz.

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