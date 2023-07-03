Tamamen yapay zeka tarafından üretilen ilk ilaç, insan deneylerine başlıyor

İlaç yapay zeka tarafından geliştirildi
İdiopatik pulmoner fibrozis (İPF), ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne göre, son yıllarda yaygınlığı artan bir hastalık ve halihazırda ülkede 100.000 , dünya genelinde ise 5 milyon kişiyi etkiliyor. Bu hastalık eğer tedavi edilmezse iki ila beş yıl içinde ölüme yol açabiliyor. Insilico Medicine'in kurucusu ve CEO'su Alex Zhavoronkov verdiği demeçte, "Bu, insan klinik denemelerine ve özellikle de hastalarla yapılan Faz II denemelerine ulaşan ilk tamamen üretken yapay zeka tarafından geliştirilen ilaçtır" dedi.
Zhavoronkov, "Bu şirket kurulduğunda, yeni moleküller keşfedebilecek ve tasarlayabilecek teknolojiyi geliştiren algoritmalara odaklanmıştık" ifadelerini kullanırken yapay zeka tarafından üretilen İPF ilacının bu hafta insan hastalarla klinik deneylere gireceğini belirtti. Mevcut faz iki çalışması başarılı olursa, firma faz üç çalışmalarına yüzlerce katılımcıyla başlayabilecek. Insilico, faz iki çalışmasının gelecek yıl sonuçlanmasını beklerken ilacın birkaç yıl içinde pazara hazır hale geleceğine inanıyor. İlaç tüm testlerden geçerse yapay zekanın ilaç keşfi ve geliştirmesi alanında bir devrim yartmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D