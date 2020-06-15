Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın

Tam Boyutta Gör

20 yıl öncesinin devrim yapan ve halen aynı heyecanla kendisini oynatmayı beceren oyunu Counter Strike tarayıcılarda da kendisine yer buluyor. CS Club tarayıcı üzerinden akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bir platform.

CS 1.6 tarayıcıda

1999 yılında Half Life modu olarak hayatına başlayan Counter Strike, büyük ilgi görünce 2000 yılında Valve tarafından satın alınmış ve bağımsız bir oyun haline gelmişti. O günden bu yana da oyun dünyasında ayrı bir yere sahip.

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CS Club platformu CS meraklılarına tarayıcı üzerinden akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sunucuyu seçtikten sonra belirli bir boyutta kütüphane indiriliyor ve sonrasında oyuna giriyor. Hali hazırda platformun oldukça yoğun olduğu gözleniyor.

Türkçe desteği de olan sitede sunucu satın alarak ve özelleştirerek geliştiricilere gelir kazandırabilir, bu sayede kendi ortamınızı da kurabilirsiniz. Standart sunucular ücretsiz.

CS Club linki

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