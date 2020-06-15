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    Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın

    Hayatta kalma türünün belki de bugünlere gelmesini sağlayan Counter Strike halen popüler bir oyun durumunda. CS Club tarayıcı üzerinden oyunu oynamanızı sağlıyor.
    1 sa.
    1,1b
    62
    5
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın
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    20 yıl öncesinin devrim yapan ve halen aynı heyecanla kendisini oynatmayı beceren oyunu Counter Strike tarayıcılarda da kendisine yer buluyor. CS Club tarayıcı üzerinden akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz bir platform.

    CS 1.6 tarayıcıda

    1999 yılında Half Life modu olarak hayatına başlayan Counter Strike, büyük ilgi görünce 2000 yılında Valve tarafından satın alınmış ve bağımsız bir oyun haline gelmişti. O günden bu yana da oyun dünyasında ayrı bir yere sahip.

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    CS Club platformu CS meraklılarına tarayıcı üzerinden akıcı bir oyun deneyimi sunmayı amaçlıyor. Sunucuyu seçtikten sonra belirli bir boyutta kütüphane indiriliyor ve sonrasında oyuna giriyor. Hali hazırda platformun oldukça yoğun olduğu gözleniyor.

    Türkçe desteği de olan sitede sunucu satın alarak ve özelleştirerek geliştiricilere gelir kazandırabilir, bu sayede kendi ortamınızı da kurabilirsiniz. Standart sunucular ücretsiz.

    CS Club linki



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 3 dk.
    artık iş yerlerinde sıkıntı büyük :d
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    ti7800 (Temjin O.) 21 dk.
    Bu oyun bana karakter hareketleri ve oyun fiziği nedeniyle çok itici geliyor. Hiç bir şekilde sevemedim.

    COD Warzone karakter haraketleri /savaş hissi/ silah atış/ devasa harita çok daha gerçekçi ve keyifli.
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    RaiTaR0 13 dk. ti7800
    Warzone ile cs 1.6 yi mi kiyasladiniz bana mı öyle geldi
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 53 dk.
    Tarayıcıya kadar düştüyse css vay anam vay, o bir program vardı onla kreş çocukları bile hile açar ondada kalitesi düşmüş oyunun.
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    Bay Robot ( tunc) 51 dk. Hakimutata Insane
    Bilmem farkında mısın ama 2003’te çıkmış bir oyundan bahsediyoruz.
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