Tarihi keşiflere yardımcı olacak yapay zeka: DeepMind

Yapay zeka hayatımızın birçok yerinde bize yardımcı oluyor. Google’ın 2014 yılında satın aldığı yapay zeka şirketi DeepMind sayesinde artık arkeologlar geçmişi daha iyi anlayabilecek. Çünkü DeepMind geliştirdiği Ithaca yazılımı, tarihi bir yazıtın eksik metinlerini tamamlayabilecek, yazıtın ne zaman yazıldığını ve coğrafi kökenini tahmin edebilecek.
DeepMind yeni yazılımı sayesinde tarihi metinlerdeki boşlukları doldurabiliyor
DeepMind tarafından geliştirilen Ithaca yazılımının oluşturulmasına, tarihçi ve makine öğrenimi uzmanı Thea Sommerschield ve ekibi yardım etti. Sommerschield yaptığı açıklamada “Ithaca, tarihçilere yardımcı olmak için tamamlayıcı bir araç olarak tasarlandı” dedi. Ithaca sayesinde tarihi metinlerin her birinin nerede ve ne zaman yazıldığı ayrıca metinlerdeki boşlukların ne olabileceği tahmin edilebiliyor.
DeepMind'ın Ithaca yazılımını oluşturan bilim insanları, hasarlı metinlerdeki harfleri geri yüklerken yüzde 62 oranında ve coğrafi kökenini bulurken yüzde 71 oranında doğru olacağını söylüyorlar.
Bunlar umut verici istatistikler olsa da Ithaca'nın önerileri, geleneksel arkeolojik yöntemlerle toplanan verilere dayanıyor. Yani insan uzmanlığından bağımsız olarak çalışma yeteneği şimdilik bulunmamakta.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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