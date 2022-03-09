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    Microsoft, Siri'nin teknolojilerini geliştiren yapay zeka şirketi Nuance'ı satın aldı

    Teknoloji ve oyun sektörüne büyük yatırımlarda bulunan Microsoft, yapay zeka alanında yeni bir yatırıma imza attı. Şirket 19.7 milyar dolara Nuance'ı satın aldığını duyurdu.
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    Microsoft yapay zeka şirketi Nuance'ı satın aldı: İşte detaylar
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    Oyun tarafında büyük yatırımlar gerçekleştiren ve Activision Blizzard’ı kendi bünyesine katan Microsoft, şimdi de Siri’nin geliştirilmesinde katkıda bulunan Nuance’ı 19.7 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Şirketi ilk satın alma planlarını geçtiğimiz yıl açıklayan Microsoft, düzenleyici kurumlardan onay aldıklarını ve anlaşmanın nihayet tamamlandığını açıkladı.

    Birçok alanda kullanıcı deneyimini geliştirecek

    Eskiden ScanSoft olarak bilinen ve 2001 yılından itibaren konuşma tanılama teknolojileri üzerinde çalışmalar yürüten Nuance, son yıllarda büyük işlere imza atmamış olsa da, Apple’ın akıllı asistanı Siri’ye güç veren konuşma tanıma moturunun oluşturulmasında büyük katkıda bulundu.

    Yapılan anlaşmanın "sonuca dayalı yapay zekanın yeni bir çağını" başlatacağını söyleyen Microsoft’un Yapay Zeka Grubu Başkan Yardımcısı Scott Guthrie,  ''Bu önemli ve stratejik satın almanın tamamlanması, Nuance'ın sınıfının en iyisi konuşma tabanlı yapay zeka ve ortam zekasını Microsoft'un güvenli ve güvenilir endüstri bulut teklifleriyle bir araya getiriyor" sözlerini dile getirdi.

    Nuance'ın finansal, sağlık, perakende, telekomünikasyon ve diğer birçok sektörde sahip olduğu uzmanlığını küresel bulut ekosistemleriyle birleştirmeyi planlayan Microsoft, yeni anlaşmanın şirketin inovasyonuna ve kulanıcı deneyimine katkıda bulunacağını düşünüyor.

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