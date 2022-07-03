Taşınabilir el konsolu AOKZOE A1 duyuruldu: 1080P 60FPS oyunculuğu hedefliyor

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Günümüzde taşınabilir el konsolları, Nintendo Switch ve Steam Deck'in liderliğinde giderek daha popüler olmaya başladı. Bugün Şanghay merkezli oyun ve teknoloji şirketi AOKZOE, dünyanın ilk AMD Ryzen 7 6800U işlemcili taşınabilir oyun konsolu AOKZOE A1 modelini duyurdu.

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Bildirilenlere göre 1920 x 1200 8 inç Full HD IPS Ekran, hızlı şarj destekli 65 Wh pil, özelleştirilebilir RGB ışıklar ve 6400Mhz 16/32 GB LPDDR5X bellek seçenekleri ile gelmesi beklenenAOKZOE A1, gücünü AMD Ryzen 7 6800U ve Radeon 680M entegre grafiklerinden alacak.

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Ayrıca şirket, yeni cihazın ısı verimliliğinin arttırılması için saf alüminyum soğutma kanatçıkları, saf bakır ısı boruları, fanlar ve akıllı sıcaklık kontrolü ile donatıldığını söylüyor. ???????

Bununla birlikte hem Windows 11 hem de SteamOS ile uyumlu olan AOKZOE A1, resmi tanıtım demosunda yer verilenlere göre Elden Ring’i 60 FPS, Forza Horizon 5’i ise 100 FPS’e ulaşan bir performans ile çalıştıracak. Önümüzdeki haftalarda yeni konsol hakkında fiyat ve daha fazla bilgi paylaşacağını söyleyen AOKZOE, 2022'nin Eylül ayında gönderimlere başlamayı planlıyor.

AOKZOE A1 Teknik Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen 7 6800U

Ekran kartı: RDNA 2 Radeon 680M

RAM: LPDDR5X 6400Mhz 16 GB/32 GB

Ekran: 8 inç FHD IPS ekran, 1920x1200 çözünürlük

Pil: Standart sürüm için 48 Wh, nihai sürüm için 65 Wh

Boyut: 285 mm x 125 mm x 21 mm

Ağırlık: Standart versiyon için 668 g, nihai versiyon için 729 g

Ekstra detaylar: Jiroskop, titreşim ve RGB LED ışığı

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Taşınabilir el konsolu AOKZOE A1 duyuruldu: İşte özellikleri