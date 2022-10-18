Roketsan’ın yeri ve milli olarak geliştirdiği Tayfun Balistik Füzesi’nin ilk test atışı yapıldı. Test atışında uzaktaki hedefi vurmayı başardı. Milli güvenlik nedeniyle menzil bilgisi paylaşılmadı.
En uzun menzilli füze olması bekleniyor
Türkiye’nin en uzun menzilli füze sistemi olması beklenen Tayfun, Rize-Artvin Havalimanı’ndan ateşlendi. Ortalama 3,6 mach hızla hareket eden füze, Sinop açıklarındaki hedefini vurmayı başardı.
Roketsan, Tayfun füzesi hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle füzenin maksimum menzili, maksimum hızı gibi bilgileri bilmiyoruz. Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfında yer alması bekleniyor. Roketsan, BORA’nın daha uzun menzilli versiyonu BORA II için çalışmaların başladığı açıklanmıştı. BORA II’nin ismi Tayfun olarak değiştirilmiş olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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