Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tayfun Balistik Füzesi'nin ilk test atışı yapıldı

    Roketsan tarafından tasarlanıp geliştiirlen yerli ve milli Tayfun Balistik Füzesi'nin ilk test atışı yapıldı. Uzaktaki hedefini başarıyla vurdu.                
    15

    Tayfun Balistik Füzesi'nin ilk test atışı yapıldı Tam Boyutta Gör

    Roketsan’ın yeri ve milli olarak geliştirdiği Tayfun Balistik Füzesi’nin ilk test atışı yapıldı. Test atışında uzaktaki hedefi vurmayı başardı. Milli güvenlik nedeniyle menzil bilgisi paylaşılmadı.

    En uzun menzilli füze olması bekleniyor

    Türkiye’nin en uzun menzilli füze sistemi olması beklenen Tayfun, Rize-Artvin Havalimanı’ndan ateşlendi. Ortalama 3,6 mach hızla hareket eden füze, Sinop açıklarındaki hedefini vurmayı başardı.

    Roketsan, Tayfun füzesi hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle füzenin maksimum menzili, maksimum hızı gibi bilgileri bilmiyoruz. Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfında yer alması bekleniyor. Roketsan, BORA’nın daha uzun menzilli versiyonu BORA II için çalışmaların başladığı açıklanmıştı. BORA II’nin ismi Tayfun olarak değiştirilmiş olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 3 gün önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 4 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    myhotyro +60 DISTURBED +56 Moueson +52 maximus01982 +51 yc#1 +48 Naruto45 +48 miskindvd +45 AirSupport +45 Seto-Kaiba +38 emrekaradag +37
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    81 Kişi Okuyor (2 Üye, 79 Misafir) 27 Masaüstü 54 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3900 kez okundu.
    27 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    roketsan, tayfun ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili111,5b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı322b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız