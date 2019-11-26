Tayland, kripto endüstrisini canlandırmayı planlıyor

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Tayland'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bangkok Post tarafından yayınlanan bir rapora göre, kripto varlık endüstrisinin büyümesini ve benimsenmesini teşvik ederken, tüketicinin korunmasını da gözeterek çeşitli düzenlemeler getirmeyi planlıyor.

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Ülkenin SEC genel sekreteri Ruenvadee Suwanmongkol'a göre, federal düzenleyici şu anda kraliyet kararnamesinde, dijital varlık şirketlerinin gelişimini engelleyebilecek herhangi bir unsur olup olmadığını araştırıyor.

Suwanmongkol: “SEC, kurallar ve düzenlemeleri piyasa ortamına uygulamak için esnek olmalı. Kanunlar eski olmamalı, özellikle yeni dijital varlık ürünleri için pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeli ve küresel pazarla rekabet edebilmelidir. Olası engelleri araştırmamız gerekiyor.” diyor.

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Dijital para birimlerini, tokenları ve diğer elektronik varlıkları kapsayan Tayland kraliyet kararnamesi, 2018 Mayıs'ında yürürlüğe girdi. Düzenleyici belge, ilk coin teklifleri (ICO'lar) olarak da adlandırılan, kripto borsaları, brokerler, bayiler ve dijital token portalı sağlayıcıları dahil olmak üzere dört ana iş koluna odaklanmış.

Yerel borsalar, aracı kurumlar ve bayiler, ülkenin maliye bakanlığı aracılığıyla lisans için başvurmalıdır. ICO portallarının ise Tayland'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan onay alması gerekiyor.

https://dailyhodl.com/2019/11/25/thailand-eyes-plan-to-stimulate-crypto-industry-report/