Tam Boyutta Gör Tayvan Mali Denetleme Komisyonu Başkanı Huang Tien-mu, Tayvan Mali Denetleme Komisyonu’nun kripto para birimlerinin ana denetçisi olacağını söyledi. Huang Tien-mu, parlamentodaki milletvekillerine Mali Denetleme Komisyonu’nun başlangıçta ödemelerin ve işlemlerin denetlenmesinden sorumlu olacağını, ancak NFT‘leri kapsamayacağını belirtti.

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Kripto para sektöründe belki de en çok konuşulan konularından biri düzenleme çalışmaları. Bu konu özelinde birçok düzenleyici kurum yoğun mesai harcıyor. Çıkan son haberlere göre; Tayvan, Mali Denetim Komisyonu’nu (FCS), kripto borsalarının ve sanal varlıkların ana düzenleyicisi olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Bloomberg, Tayvan hükümeti ile FSC’nin diğer devlet daireleriyle birlikte çalıştığını ve somut bir plan oluşturmak için sektör temsilcileriyle görüştüğünü aktardı.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan FSC Başkanı Huang Tien-mu, hükümet ile ortak hareket edeceklerini ve kabinenin talimatlarını takip edeceklerini belirtti. Tien-mu, sektörün katılımcılarıyla birlikte çalışacaklarının altını çizerek, kripto karşıtı olmadıklarının da sinyalini vermiş oldu.

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Tayvan, kripto para birimlerini denetleme kararı aldı