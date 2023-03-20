Tayvan, kripto para birimlerini denetleme kararı aldı

Kripto para sektöründe belki de en çok konuşulan konularından biri düzenleme çalışmaları. Bu konu özelinde birçok düzenleyici kurum yoğun mesai harcıyor. Çıkan son haberlere göre; Tayvan, Mali Denetim Komisyonu’nu (FCS), kripto borsalarının ve sanal varlıkların ana düzenleyicisi olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Bloomberg, Tayvan hükümeti ile FSC’nin diğer devlet daireleriyle birlikte çalıştığını ve somut bir plan oluşturmak için sektör temsilcileriyle görüştüğünü aktardı.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan FSC Başkanı Huang Tien-mu, hükümet ile ortak hareket edeceklerini ve kabinenin talimatlarını takip edeceklerini belirtti. Tien-mu, sektörün katılımcılarıyla birlikte çalışacaklarının altını çizerek, kripto karşıtı olmadıklarının da sinyalini vermiş oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)