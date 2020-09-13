TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf

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Elektrikli scooter kiralama hizmetleri dünyada ciddi şekilde büyüdü. Türkiye’de ise yakın zamanda yaygınlaşması bekleniyor. Sayıla her geçen gün artan elektrikli scooter firmaları arasına bir kamu kurumu da katılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), “Çuf Çuf” isimli kendi scooter paylaşım şirketini kuruyor. Vatandaşların TCDD istasyonlarından şehir merkezine Çuf Çuf ile kolay bir şekilde ulaşması sağlanacak.

Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı"

Çuf Çuf’un hayata geçmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’nin hazırlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yönetmelikle birlikte e-scooter kiralama şirketlerine ve sürücülere bazı kurallar getiriliyor. Örneğin scooterlar maksimum 15 km/h hız yapabilecek. 18 yaş sınırı uygulanacak. Yayaları tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılması sağlanacak.

https://www.haberturk.com/elektrikli-scootera-yasal-duzenleme-2801100-ekonomi

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