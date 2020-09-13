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    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf

    Martı, Hop, Palm gibi scooter kiralama şirketlerine devletten rakip geliyor. TCDD, "Çuf Çuf" isimli scooter paylaşım hizmeti kuruyor.
    40 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
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    Elektrikli scooter kiralama hizmetleri dünyada ciddi şekilde büyüdü. Türkiye’de ise yakın zamanda yaygınlaşması bekleniyor. Sayıla her geçen gün artan elektrikli scooter firmaları arasına bir kamu kurumu da katılıyor.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), “Çuf Çuf” isimli kendi scooter paylaşım şirketini kuruyor. Vatandaşların TCDD istasyonlarından şehir merkezine Çuf Çuf ile kolay bir şekilde ulaşması sağlanacak.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli scooter yönetmeliğinin detayları açıklandı"

    Çuf Çuf’un hayata geçmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Paylaşımlı E-Scooter İşletmeciliği Yönetmeliği’nin hazırlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu yönetmelikle birlikte e-scooter kiralama şirketlerine ve sürücülere bazı kurallar getiriliyor. Örneğin scooterlar maksimum 15 km/h hız yapabilecek. 18 yaş sınırı uygulanacak. Yayaları tehlikeye sokmayacak şekilde kullanılması sağlanacak.



    https://www.haberturk.com/elektrikli-scootera-yasal-duzenleme-2801100-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 3 dk.
    TCDD'nin neden elektrikli scooter işine girdiğini anlamadım. Niye ismi Çufçuf onu da anlamadım sonuçta bu bir lokomotif değil ki?
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    misterrium (Doruk Buğday) 11 dk.
    Özele neden verilmedi ki, sürme garantili çuf çufçuklar. Binmediğimiz scooter parası da verseydik
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 15 dk.
    Skutırla çufçufculuk yapıldığını da ilk defa duyuyorum
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    iDoctor 31 dk.
    Baktılar bu işte çok para var özel sektöre kaptırmayalım dediler heralde.
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    ufo 13 dk. iDoctor
    emin ol çok kar ederler. Tanıdıktan scooter, tanıdıktan yazılım..zarar da bizim cebimizden olur. Devletin ne işi var böyle işlerle anlamak mümkün değil. Sen herşeyi sat, sav sonra Çuf Çuf diye şirket kur
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    Ussuz (mehmet ) 34 dk.
    İsmi güzelmiş :d
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    Bay Robot ( tunc) 33 dk.
    15 çok düşük azıcık yokuşta bile sürülmez yükseltilmeli.
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