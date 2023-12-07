TCDD, elektrikli araçları 15 dakikada şarj eden süper hızlı şarj istasyonları kuruyor

TCDD istasyonları ile 15 dakikada şarj
Bakan Uraloğlu, elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte şarj istasyonlarının kurulumuna da çok önem verdiklerini belirtti. Yapılan açıklamada TCDD Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğünün EPDK'dan şarj işletmecisi lisansı aldığı belirtildi. Uraloğlu, kurulumuna başlanan 200 kilovat gücündeki süper hızlı şarj istasyonları ile elektrikli araçlarını 15-20 dakikada şarj edileceğini söyledi. İstasyon kurulum sürecinin devam ettiğinin altı çizildi.
Türkiye’nin net sıfır hedefleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 2053 yılına kadar demiryolu yük taşımacılığı payını %5'ten %22'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, karayolu payını düşürerek sürdürülebilir ulaşım türlerini desteklediklerini belirtti. Bu kapsamda 2053 yılına kadar karayolu yük taşımacılığı payının %72’den %57’ye düşürülmesi hedefleniyor.
Ayrıca, mevcut demiryolu ağlarını yenileyip elektrikli hatlara dönüştürdüklerini ve 2053'e kadar demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 km'ye çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Uraloğlu aynı zamanda denizyolu ulaşımında da net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ve gemilerin elektrikliye dönüşümü için teşvikler verildiğini açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.