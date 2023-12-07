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    TCDD, elektrikli araçları 15 dakikada şarj eden süper hızlı şarj istasyonları kuruyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD’nin elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuracağını açıkladı. İstasyonlar ile 15-20 dakikada araçların şarj olacağı belirtildi.
    TCDD istasyonlarıyla elektrikli araçlar 15 dakikada şarj olacak Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi yol haritasında; sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının; demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ile yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bu bağlamda TCDD’nin de süper hızlı şarj istasyonları kuracağı belirtildi.

    TCDD istasyonları ile 15 dakikada şarj

    Bakan Uraloğlu, elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte şarj istasyonlarının kurulumuna da çok önem verdiklerini belirtti. Yapılan açıklamada TCDD Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğünün EPDK'dan şarj işletmecisi lisansı aldığı belirtildi. Uraloğlu, kurulumuna başlanan 200 kilovat gücündeki süper hızlı şarj istasyonları ile elektrikli araçlarını 15-20 dakikada şarj edileceğini söyledi. İstasyon kurulum sürecinin devam ettiğinin altı çizildi.

    türkiye'nin şarj istasyonu haritası Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı itibariyle Türkiye’de 5 bin 86 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 10 bin 817 adet şarj soketi bulunuyor. Bunların 3 bin 78 adeti DC şarj soketiyken kalanları AC sınıfında.

    Türkiye’nin net sıfır hedefleri

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 2053 yılına kadar demiryolu yük taşımacılığı payını %5'ten %22'ye çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, karayolu payını düşürerek sürdürülebilir ulaşım türlerini desteklediklerini belirtti. Bu kapsamda 2053 yılına kadar karayolu yük taşımacılığı payının %72’den %57’ye düşürülmesi hedefleniyor.

     Ayrıca, mevcut demiryolu ağlarını yenileyip elektrikli hatlara dönüştürdüklerini ve 2053'e kadar demiryolu hat uzunluğunu 28 bin 590 km'ye çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Uraloğlu aynı zamanda denizyolu ulaşımında da net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ve gemilerin elektrikliye dönüşümü için teşvikler verildiğini açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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