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    TCG İstanbul fırkateyni ilk seyir testine çıktı

    STM ana yükleniciliğinde geliştirilen ve yüzde 75 yerliliğe sahip istif sınıfı TCG İstanbul fırkateyni limandan ayrılarak ilk seyir testine çıktı. TCG İstanbul özellikleri haberimizde.
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    TCG İstanbul fırkateyni ilk seyir testine çıktı Tam Boyutta Gör
    Deniz filosunu yerli gemilerle güçlendirmek için hayata geçirilen MİLGEM projesinin beşinci gemisi olan TCG İstanbul, iki yıl önce suya indirilmişti. TCG İstanbul şimdi de ilk kez limandan ayrıldı ve seyir testine çıktı.

    İnşasına 2017 yılında başlanan TCG İstanbul, yüzde 75 yerlilik oranı ile dikkat çekiyor. İstif sınıfında yer alan TCG İstanbul, 113 metre uzunluğa, 14 metre genişliğe ve 3 bin ton deplasmana sahip.

    Gelişmiş hava savunma ve su üstü harbi, denizaltı savunma harbi ve karakol faaliyetlerini yerine getirecek. TCG İstanbul’a SİPER Hava ve Füze Savunma Sistemi entegre edilecek. Ayrıca Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS da TCG İstanbul’da yer alacak ve HİSAR füzesini ateşleyebilecek. TCG İstanbul, bu sene Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

    TCG İstanbul özellikleri

    • Sınıf ve tipi: İstif sınıfı
    • Deplasman: 3.000 ton
    • Uzunluk: 113,2 metre
    • Genişlik: 14,40 metre
    • Su çekimi: 4,05 metre
    • İtme gücü: 1 gaz türbini, 2 dizel, 2 şaft
    • Ekonomik Hız: 14 knot (26 km/sa)
    • Maksimum Hız: 29 knot (54 km/sa)
    • Menzil: 14 knot (26 km/sa) hızda 6,570 deniz mili (12,168 km)
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