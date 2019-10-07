TCL, 5G destekli bir BlackBerry telefon planlarının olmadığını açıkladı

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5G teknolojisi, akıllı telefon üreticileri için oldukça önem taşıyor ve hemen hemen tüm şirketler bu teknolojisi destekleyen modellerini piyasaya bir an önce sürmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Ancak BlackBerry telefonların üreticisi TCL'ye göre 5G teknolojisi şimdilik 8K TV'ler veya buzdolapları için daha uygun.

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BlackBerry bir eğlence cihazı değil

BlackBerry Mobile'in ana şirketi TCL, 5G teknolojisini, 5G destekli bir BlackBerry modeli üretmek için yeterli olan bir teknolojik yenilik olarak görmüyor. TCL'nin genel pazarlama müdürü Stefan Streit bunun nedenini, BlackBerry telefonların zaten çok hızlı olduğu şeklinde açıklıyor ve: "5G'yi bir dönüm noktası olarak göremiyorum. Bu bir eğlence cihazı değil ve e-postanızı gerçekten çok hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz." ifadelerini kullanıyor.

Şirketin bu yaklaşımının ve 5G teknolojisine ilgi göstermemesinin, BlackBerry markası açısından olumsuz bir durum olduğu ise genel bir kanı. Zira TCL önümüzdeki yıl, sadece 4G teknolojisini destekleyen cihazlar üreten birkaç markadan biri haline gelebilir. Öte yandan Samsung, iki amiral gemisi olan Galaxy S10 ve Note10'un 5G versiyonlarını piyasaya sürerken, Apple'ın ise önümüzdeki yıl Qualcomm yongasıyla çalışan 5G özellikli bir iPhone piyasaya sürmesi bekleniyor.

https://www.pocket-lint.com/phones/news/blackberry/149625-no-5g-blackberry-planned