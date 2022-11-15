TCL, 98 inç TV satışlarında pazar lideri olduğunu duyurdu

Çinli üretici dünya genelinde kaç adet dev ekranlı TV sattığına dair herhangi bir veri paylaşmadı. Ancak bu segmentte dünya lideri olduğundan çok emin ifadelerle bahsetti. Yayınlanan rapora göre TCL, Ocak-Eylül 2022 döneminde 98 inç TV satışlarında birinci sırada yer aldı.
En çok dört ülkede talep gördü
TCL'nin 98 inç TV'leri en çok Avustralya, İtalya, Fransa ve Pakistan'da talep gördü. Basın bülteninde XL Collection serisinden 120 Hz 4K QLED panele sahip TCL 98C735 TV modeline dikkat çekildiğini belirtelim.
TCL yönetimi müşterilere minnettarlığını dile getirerek yüksek satışların şirketin "TV pazarında gelişmeye" devam etmesini sağlayacağını belirtti. 1981 yılında kurulan TCL bugün dünya çapında 160'tan fazla pazarda faaliyet gösteriyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/TCL-declares-itself-1-in-the-98-inch-TV-market.668194.0.html https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-hits-best-global-98-inch-tv-market-share-301674305.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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