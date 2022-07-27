Tam Boyutta Gör

Güney Kore merkezli The Elec tarafından servis edilen habere göre TCL'nin yan kuruluşu CSOT, gelecekte piyasaya sürülecek Mac ve iPad modelleri için Apple'ın LCD ekran tedarikçilerinden biri olmak istiyor.

Çinliler, Mi 11 Ultra ve iPhone 14 Pro melezi telefonu tanıttı 16 sa. önce eklendi

Kaynakların aktardığı bilgilere göre TCL başkanı Li Dongsheng çok yakında Apple Park'ı ziyaret edecek. Çinli elektronik üreticisinin patronu Cupertinolu firma ile iPad ve MacBook'lar için LCD panel tedarik sözleşmesi yapmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Anlaşma zemini aranacak

CSOT küresel LCD pazarında BOE'nin sıkı bir rakibi olarak faaliyet gösteriyor. Ancak BOE dizüstü bilgisayar, tablet ve monitörler için LCD panel tedariğinde daha önde. Ayrıca akıllı telefonlarda kullanılan OLED panel siparişlerinde de CSOT'a karşı üstünlük kurmuş durumda.

Tam Boyutta Gör

CSOT yılın ilk yarısında iPhone'lar için OLED üretim hattı inşa etmek üzere bir ekip kurmuştu. TCL, Apple ile anlaşmaya varmayı başarırsa CSOT, 2023 veya 2024'te yeni MacBook ve iPad'ler için LCD panel üretmeye başlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

TCL, Apple'ın yeni LCD ekran tedarikçisi olabilir