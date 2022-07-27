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    TCL, Apple'ın yeni LCD ekran tedarikçisi olabilir

    TCL başkanı yakında önemli bir görüşme için Apple Park'ı ziyaret edecek. Çinli elektronik üreticisinin patronu iPad ve MacBook'lar için Apple'dan LCD ekran siparişi almayı hedefliyor.
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    TCL, Apple'ın yeni LCD ekran tedarikçisi olabilir
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    Güney Kore merkezli The Elec tarafından servis edilen habere göre TCL'nin yan kuruluşu CSOT, gelecekte piyasaya sürülecek Mac ve iPad modelleri için Apple'ın LCD ekran tedarikçilerinden biri olmak istiyor.

    Kaynakların aktardığı bilgilere göre TCL başkanı Li Dongsheng çok yakında Apple Park'ı ziyaret edecek. Çinli elektronik üreticisinin patronu Cupertinolu firma ile iPad ve MacBook'lar için LCD panel tedarik sözleşmesi yapmayı hedefliyor.

    TCL, Apple'ın yeni LCD ekran tedarikçisi olabilir
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    Anlaşma zemini aranacak

    CSOT küresel LCD pazarında BOE'nin sıkı bir rakibi olarak faaliyet gösteriyor. Ancak BOE dizüstü bilgisayar, tablet ve monitörler için LCD panel tedariğinde daha önde. Ayrıca akıllı telefonlarda kullanılan OLED panel siparişlerinde de CSOT'a karşı üstünlük kurmuş durumda.

    TCL, Apple'ın yeni LCD ekran tedarikçisi olabilir
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    CSOT yılın ilk yarısında iPhone'lar için OLED üretim hattı inşa etmek üzere bir ekip kurmuştu. TCL, Apple ile anlaşmaya varmayı başarırsa CSOT, 2023 veya 2024'te yeni MacBook ve iPad'ler için LCD panel üretmeye başlayabilir.

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