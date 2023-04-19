TCL, yeni 4K Mini LED TV'sini tanıttı: 2000 nit parlaklık, 144Hz!

Tam Boyutta Gör TCL’in Avrupa’da satacağı yeni C84 Mini LED TV serisi, 55 inç, 65 inç, 75 inç ve 85 inç olmak üzere dört ekran boyut seçeneğiyle geliyor. 2000 nit parlaklık, 144Hz native yenileme hızı, dahili ONLYO hoparlörlerle sahi olan yeni Mini LED TV serisi, FreeSync Premium Pro, 240Hz Game Accelerator, HDMI 2.1 portu gibi oyuncuların dikkatini çekecek özelliklerle geliyor.

TCL global TV pazarında ise ikinci marka oldu 1 ay önce eklendi

TCL C84 4K Mini LED TV özellikleri

C845 olarak da geçen yeni C84 serisi, oyun oynayanlar kadar film izlemeyi sevenlerin de ilgisini çekecek model. TV, kare hızını optimize etmek için Game Master Pro 2.0, VRR ve FreeSync Premium Pro ile geliyor. Oyun konsollarını bağlamanız için HDMI 2.1 bağlantı noktası mevcut.

TV’de gecikmeyi azaltırken yenileme hızını yükselten ALLM ve 240Hz Game Accelerator de mevcut. TV’de Dolby Atmos ile uyumlu dahili 2.1 kanallı ONKYO ses sistemi bulunuyor. Google TV arayüzünü kullanan TV, Google Asistan ve Amazon Alexa ile kontrol edilebiliyor. Amazon Prime, Disney Plus gibi uygulamalardan içerikleri televizyona yansıtmak için AirPlay 2 mevcut. Apple HomeKit desteği bulunduğunu da belirtelim.

TCL, yeni C845 4K Mini LED TV’nin fiyat ve çıkış tarihi bilgisini paylaşmadı.

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TCL C84 4K Mini LED TV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı