TCL, yeni 4K Mini LED TV'sini tanıttı: 2000 nit parlaklık, 144Hz!

TCL C84 4K Mini LED TV özellikleri
C845 olarak da geçen yeni C84 serisi, oyun oynayanlar kadar film izlemeyi sevenlerin de ilgisini çekecek model. TV, kare hızını optimize etmek için Game Master Pro 2.0, VRR ve FreeSync Premium Pro ile geliyor. Oyun konsollarını bağlamanız için HDMI 2.1 bağlantı noktası mevcut.
TV’de gecikmeyi azaltırken yenileme hızını yükselten ALLM ve 240Hz Game Accelerator de mevcut. TV’de Dolby Atmos ile uyumlu dahili 2.1 kanallı ONKYO ses sistemi bulunuyor. Google TV arayüzünü kullanan TV, Google Asistan ve Amazon Alexa ile kontrol edilebiliyor. Amazon Prime, Disney Plus gibi uygulamalardan içerikleri televizyona yansıtmak için AirPlay 2 mevcut. Apple HomeKit desteği bulunduğunu da belirtelim.
TCL, yeni C845 4K Mini LED TV’nin fiyat ve çıkış tarihi bilgisini paylaşmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)