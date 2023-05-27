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    Anlık Bildirim

    TCL dev araç içi ekranını duyurdu

    TCL’nin yeni dev ekranı yekpare dokunmatik panelden oluşuyor ve aracın bir yanından başlayarak diğer yanına kadar ulaşıyor. Bu ekranın üretim maliyetleri nispeten daha düşük.
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    TCL Tam Boyutta Gör
    Bir dönem aracın orta konsoluna sığdırılmaya çalışılan bilgi ve eğlence ekranları bugün tüm konsolu kaplar hale geldi. Ekran ve otomobil üreticileri aracı tamamen dijital hale getiren ekran konseptleri geliştiriyor.

    TCL 47.5 inçlik araç içi ekranı

    Daha önce Samsung’un tüm ön konsolu kaplayan araç içi OLED ekranını görmüştük. TCL de geleceğin otomobillerinde yer alacak yeni ekranını tanıttı. 47.5 inçlik ekran ön konsolu tamamen kaplıyor ve 4200R kavis sunuyor.

    Yeni nesil araçlarda genelde birden fazla ekran bir araya gelerek konsolu oluşturuyor. TCL ise yekpare bir panel geliştirmiş. 1.4 metre genişliğindeki bu ekran aracın sürücü kısmından başlayarak yolcu kısmına kadar uzanıyor.

    Panelin tamamı hücre içi dokunmatik teknolojisi barındırıyor ve çoklu dokunmayı destekliyor. Böylece hem sürücü hem yolcu aynı anda panelin farklı bölümlerini kullanabiliyor. mini-LED teknolojisi kullanan ekran 3000 yerel aydınlatma bölgesine sahip. Yerleşik olarak 8K çözünürlük sunabilen ekran 1000000:1 kontrast oranı ile geliyor.

    TCL yeni ekranı ile üretim maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor ancak tek bir ekran olması nedeniyle çökme durumlarında tüm konsolun devre dışı kalması olası. Parçalı ekran konseptinde bu fazla yaşanmıyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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