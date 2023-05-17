TCL, 4K QLED Q TV serisini tanıttı: 120Hz, HDR10+ ve daha fazlası

Akıllı telefon ve ev elektroniği söz konusu olduğunda fiyat performans odaklı cihazlara imza atan TCL,

ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, 2023 yılı için yenilenen TCL QLED Q TV serisini tanıttı. Peki 4K QLED panel, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğ ile dikkat çeken TV'ler neler sunuyor? İşte TCL QLED Q TV serisi özellikleri ve fiyatı.

TCL QLED Q TV özellikleri

TCL QLED Q TV ailesi, Q6, Q7 ve QM8 olmak üzere üç farklı model seçeneğiyle geliyor. Bununla birlikte Google TV işletim sistemi ile desteklenen akıllı TV ailesi, Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli komutlara olanak tanıyor. Ek olarak tüm modellerin, yerleşik hoparlör sistemleriyle birlikte geldiğini de belirtelim.

TCL Q6 modelinden başlayacak olursak, TCL QLED Q serisinin giriş modeli 700 nit maksimum parlaklık sunan 4K QLED ekrana sahip. Ayrıca bütçe sınıfına dahil olacak bu model, 60Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği ile kullanıcılara sunulacak.

Tam Boyutta Gör Orta sınıf Q7 modeli ise, 2.000 yerel karartma bölgesi, 120Hz yenileme hızı ve 1.000 nit tepe parlaklığı sunan 4K QLED panelden güç alıyor. Ayrıca TCL QLED Q7, hem film hem de oyun deneyimi için yenilikçi özellikler ile karşımıza çıkmakta. Bu noktada yerel karartma bölgelerinin kontrolü için TCL AIPQ Gen 3 motoru ile desteklenen model, Game Accelerator 240 (144Hz 4K VRR), Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG ve Dolby Atmos desteği ile vitrine çıkacak.

TCL C74 QLED TV serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

Ailenin amiral gemisi modeli TCL QM8 ise, 2.300 yerel karartma bölgesi, 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklığı sunan bir Mini LED ekranla akıllı TV rekabetine iddialı bir giriş yapmaya aday niteliğinde. Q7 modeline benzer şekilde TCL AIPQ Gen 3 motoru ile desteklenen model, 240 Hz'e kadar değişken yenileme hızına izin veren Game Accelerator 240 ve iki adet 10W sürücü içeren yerleşik bir 20W subwoofer ile geliyor.

TCL QLED Q TV fiyatları

Ayrıca amiral gemisi TV'nin Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG ve Dolby Atmos desteğine sahip olduğunuhatırlatalım. Bugün itibariyle ABD pazarında satışa sunulan TCL QLED Q TV serisinin Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilimiyor. TV'lerin fiyatları ise şu şekilde;

TCL Q6 QLED Q650G

TCL Q6 55 inç: 499 Dolar

TCL Q6 65 inç: 699 Dolar

TCL Q6 75 inç. 899 Dolar

TCL Q6 85 inç: 1.599 Dolar

TCL Q7 QLED Q750G

TCL Q7 55 inç: 749 Dolar

TCL Q7 65 inç: 999 Dolar

TCL Q7 75 İnç: 1.399 Dolar

TCL Q7 85 inç: 2.199 Dolar

TCL Q8M8 QM850G

TCL QM8 65 inç: 1.699 Dolar

TCL QM8 75 inç: 2.299 Dolar

TCL QM8 85 inç: 2.799 Dolar

TCL QM8 98 inç: Yıl sonunda çıkacak

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TCL, 4K QLED Q TV serisini tanıttı: 120Hz, HDR10+ ve daha fazlası