Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TCL, 4K QLED Q TV serisini tanıttı: 120Hz, HDR10+ ve daha fazlası

    TCL, 4K QLED panel ve yenilikçi görüntü teknolojileri ile donatılan QLED Q TV serisini tanıttı. Peki yeni akıllı TV ailesi neler sunuyor? İşte TCL QLED Q TV özellikleri ve fiyatı
    1
    TCL, 4K QLED Q TV serisini tanıttı: 120Hz, HDR10+ ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon ve ev elektroniği söz konusu olduğunda fiyat performans odaklı cihazlara imza atan TCL
    ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, 2023 yılı için yenilenen TCL QLED Q TV serisini tanıttı. Peki 4K QLED panel, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğ ile dikkat çeken TV'ler neler sunuyor? İşte TCL QLED Q TV serisi özellikleri ve fiyatı. 

    TCL QLED Q TV özellikleri

    TCL QLED Q TV ailesi, Q6, Q7 ve QM8 olmak üzere üç farklı model seçeneğiyle geliyor. Bununla birlikte Google TV işletim sistemi ile desteklenen akıllı TV ailesi, Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli komutlara olanak tanıyor. Ek olarak tüm modellerin,  yerleşik hoparlör sistemleriyle birlikte geldiğini de belirtelim. 

    TCL Q6 modelinden başlayacak olursak, TCL QLED Q serisinin giriş modeli 700 nit maksimum parlaklık sunan 4K QLED ekrana sahip. Ayrıca bütçe sınıfına dahil olacak bu model, 60Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği ile kullanıcılara sunulacak.

    TCL, 4K QLED Q TV serisini tanıttı: 120Hz, HDR10+ ve daha fazlası Tam Boyutta Gör
    Orta sınıf Q7 modeli ise, 2.000 yerel karartma bölgesi, 120Hz yenileme hızı ve 1.000 nit tepe parlaklığı sunan 4K QLED panelden güç alıyor. Ayrıca TCL QLED Q7, hem film hem de oyun deneyimi için yenilikçi özellikler ile karşımıza çıkmakta. Bu noktada yerel karartma bölgelerinin kontrolü için TCL AIPQ Gen 3 motoru ile desteklenen model, Game Accelerator 240 (144Hz 4K VRR)Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG ve Dolby Atmos desteği ile vitrine çıkacak.

    Ailenin amiral gemisi modeli TCL QM8 ise, 2.300 yerel karartma bölgesi, 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklığı sunan bir Mini LED ekranla akıllı TV rekabetine iddialı bir giriş yapmaya aday niteliğinde. Q7 modeline benzer şekilde TCL AIPQ Gen 3 motoru ile desteklenen model, 240 Hz'e kadar değişken yenileme hızına izin veren Game Accelerator 240 ve iki adet 10W sürücü içeren yerleşik bir 20W subwoofer ile geliyor. 

    TCL QLED Q TV fiyatları

    Ayrıca amiral gemisi TV'nin Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG ve Dolby Atmos desteğine sahip olduğunuhatırlatalım. Bugün itibariyle ABD pazarında satışa sunulan TCL QLED Q TV serisinin Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilimiyor. TV'lerin fiyatları ise şu şekilde;

    TCL Q6 QLED Q650G

    • TCL Q6 55 inç: 499 Dolar
    • TCL Q6 65 inç: 699 Dolar
    • TCL Q6 75 inç. 899 Dolar
    • TCL Q6 85 inç: 1.599 Dolar

    TCL Q7 QLED Q750G

    • TCL Q7 55 inç: 749 Dolar
    • TCL Q7 65 inç: 999 Dolar
    • TCL Q7 75 İnç: 1.399 Dolar
    • TCL Q7 85 inç: 2.199 Dolar

    TCL Q8M8 QM850G

    • TCL QM8 65 inç: 1.699 Dolar
    • TCL QM8 75 inç: 2.299 Dolar
    • TCL QM8 85 inç: 2.799 Dolar
    • TCL QM8 98 inç: Yıl sonunda çıkacak
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom yıllık paketler direksiyon sınavında dideral ilaç kullanan kullananlar yorumları arabada en iyi ekolayzer ayarı bu siteye ulaşılamıyor bağlantı sıfırlandı ankara nohut dürüm

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız