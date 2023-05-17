TCL, 4K QLED Q TV serisini tanıttı: 120Hz, HDR10+ ve daha fazlası

- TCL QLED Q TV özellikleri
- TCL QLED Q TV fiyatları
- TCL Q6 QLED Q650G
- TCL Q7 QLED Q750G
- TCL Q8M8 QM850G
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ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, 2023 yılı için yenilenen TCL QLED Q TV serisini tanıttı. Peki 4K QLED panel, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteğ ile dikkat çeken TV'ler neler sunuyor? İşte TCL QLED Q TV serisi özellikleri ve fiyatı.
TCL QLED Q TV özellikleri
TCL QLED Q TV ailesi, Q6, Q7 ve QM8 olmak üzere üç farklı model seçeneğiyle geliyor. Bununla birlikte Google TV işletim sistemi ile desteklenen akıllı TV ailesi, Google Asistan veya Amazon Alexa üzerinden sesli komutlara olanak tanıyor. Ek olarak tüm modellerin, yerleşik hoparlör sistemleriyle birlikte geldiğini de belirtelim.
TCL Q6 modelinden başlayacak olursak, TCL QLED Q serisinin giriş modeli 700 nit maksimum parlaklık sunan 4K QLED ekrana sahip. Ayrıca bütçe sınıfına dahil olacak bu model, 60Hz yenileme hızı, Dolby Vision ve HDR10+ desteği ile kullanıcılara sunulacak.
Ailenin amiral gemisi modeli TCL QM8 ise, 2.300 yerel karartma bölgesi, 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklığı sunan bir Mini LED ekranla akıllı TV rekabetine iddialı bir giriş yapmaya aday niteliğinde. Q7 modeline benzer şekilde TCL AIPQ Gen 3 motoru ile desteklenen model, 240 Hz'e kadar değişken yenileme hızına izin veren Game Accelerator 240 ve iki adet 10W sürücü içeren yerleşik bir 20W subwoofer ile geliyor.
TCL QLED Q TV fiyatları
Ayrıca amiral gemisi TV'nin Dolby Vision IQ, HDR10+, HLG ve Dolby Atmos desteğine sahip olduğunuhatırlatalım. Bugün itibariyle ABD pazarında satışa sunulan TCL QLED Q TV serisinin Türkiye ve Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği henüz bilimiyor. TV'lerin fiyatları ise şu şekilde;
TCL Q6 QLED Q650G
- TCL Q6 55 inç: 499 Dolar
- TCL Q6 65 inç: 699 Dolar
- TCL Q6 75 inç. 899 Dolar
- TCL Q6 85 inç: 1.599 Dolar
TCL Q7 QLED Q750G
- TCL Q7 55 inç: 749 Dolar
- TCL Q7 65 inç: 999 Dolar
- TCL Q7 75 İnç: 1.399 Dolar
- TCL Q7 85 inç: 2.199 Dolar
TCL Q8M8 QM850G
- TCL QM8 65 inç: 1.699 Dolar
- TCL QM8 75 inç: 2.299 Dolar
- TCL QM8 85 inç: 2.799 Dolar
- TCL QM8 98 inç: Yıl sonunda çıkacak
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.