TCL'in CES 2023 çıkarması

Her yıl Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nın (CES) bu yıl yapılan ayağında son birkaç yıldır yeni ürünleriyle dikkat çeken markalardan biri olan TCL yine dikkat çeken ürün tanıtımlarına imza attı. TCL Communication'ın Pazarlamadan Sorumlu Başkanı Stefan Streit ile CES 2023'te tanıttıkları yeni ürünler ve Türkiye pazarına dair konular üzerine konuştuk.

DH: "İlk olarak CES'te boy gösterdiğiniz zamandan bu yana TCL için CES'te neler değişti?"

Tam Boyutta Gör Stefan Streit: "TCL olarak Las Vegas'taki CES 2023'e fiziksel olarak katıldık. Farklı kategorilerdeki birçok yeni ürünü 4 Ocak 2022'de düzenlediğimiz küresel basın toplantısında tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuara yeni, inovatif akıllı telefonlar getirmeseydik TCL için CES olmazdı. Bu yıl da bir istisna olmadı. 2021'de 20 Serisini, ardından 2022'de 30 Serisini piyasaya sürdük. Bu yıl ise 40 Serisini piyasaya sürüyoruz. TCL, herkesin yenilikçi teknolojilere, platformlara ve hizmetlere erişebilmesi için teknolojiyi demokratikleştirmeye kararlı. Bunu akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, kulaklıklar ve giyilebilir cihazlar dâhil olmak üzere çeşitlendirilmiş bir bağlantılı ürün portföyü sunarak yapıyoruz. TCL olarak, yaptığımız her şeyin merkezinde akıllı ve bağlantılı deneyimler sunarak yarının erişilebilir, alternatif markası olmayı hedefliyoruz. Şehirlerden evlere, ürünlerimiz birbirine bağlanıyor ve gerçekten kusursuz ve ilham verici bir deneyim yaratıyor."

TCL Book X12 Go melez dizüstü tanıtıldı 2 gün önce eklendi

CES 2023’de tanıttığınız ürünlerden bahsedebilir misiniz?

"CES'te, yükseltilmiş NXTPAPER ekran teknolojimizi TCL NXTPAPER 12 Pro tablet ve TCL'in ilk 2'si 1 arada ayrılabilir dizüstü bilgisayarı TCL BOOK X12 Go ile yeni kategorilere getirdiğimizi duyurduk. Tüketiciler ekran karşısında daha fazla zaman geçirdikçe, göz bakımını destekleyen teknolojiler büyük önem kazanıyor. Bu nedenle TCL olarak, NXTPAPER'ı daha fazla cihaza getiriyor, böylece daha fazla insanın göz sağlıklarından ödün vermeden inanılmaz görselleri deneyimleyebilmelerini sağlıyoruz. Ekran inovasyonumuz bununla da sınırlı kalmıyor, metaverse deneyimlerini de pazara sunmak için ürünlerimizi sürekli yeniliyoruz. CES 2023'te TCL RayNeo X2 artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlüğümüzün lansmanını da yaptık. Devrim niteliğindeki bu gözlük, kullanıcılar için benzersiz AR deneyimleri yaratmak üzere birçok yeni etkileşimli özelliğin yanı sıra öncü binoküler tam renkli Micro-LED optik dalga kılavuzu ekranlardan yararlanıyor. TCL RayNeo X2, binoküler tam renkli Micro-LED optik dalga kılavuzu ekranların kullanıldığı dünyanın ilk AR gözlüğüdür. AR gözlüklerinin teknik özelliklerden ödün vermeden geleneksel gözlükler gibi görünmesinin önündeki sektörel zorluğun üstesinden gelen TCL RayNeo X2, akıllı navigasyon ve otomatik çeviriden fotoğraf ve müzik çalmaya kadar güçlü hepsi bir arada asistan özellikleri sunarken günlük kullanım için ince ve hafif bir çerçeveye de sahip.

Sadece bu da değil, ekran inovasyonumuzun geleceğini göstermekten ve metaverse dünyasına doğru bir adım daha atmaktan heyecan duyuyoruz. CES'te sanal gerçeklik konseptimiz TCL NXTWEAR V'i de sergiliyoruz. TCL’in gelişmiş ekran teknolojilerini geliştiren inovasyon birimi TCL CSOT tarafından geliştirilen ekran, kullanıcıları 108 derecelik görüş alanı ve 1512 ppi piksel yoğunluğuyla gerçekçi renklere sahip sahnelerin içine çekerek interaktif bir sanal ortam yaratıyor. Sürükleyici oyunları keşfetmek ve kendi özel sinemanızda film izlemek için saatler geçireceksiniz. Kullanıcılar bu sanal ortamları tıp, tarım ve mühendislik endüstrilerindeki sanal eğitim senaryolarında bile kullanabilir. Daha önce de belirttiğim üzere, TCL 40 R 5G, TCL 40 SE ve TCL 408 olmak üzere üç akıllı telefonun öncülük ettiği TCL 40 Serisini de piyasaya sürüyoruz.

Her üç akıllı telefon da gelişmiş NXTVISION teknolojisi, uzun ömürlü pil ve yapay zekâ destekli 50 MP kamera ile birlikte geliyor, böylece müşterilerimiz inanılmaz görsellerin ve turbo şarjlı fotoğrafların keyfini çıkaracak. 2023'te daha fazla TCL 40 Serisi akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ayrıca, gerçekten sürükleyici bir görsel-işitsel deneyim için ses ve görselleri doğru ve net bir şekilde seviyelendirmek için dört mikrofon ve Bluetooth 5.2 içeren yeni TCL MOVEAUDIO Air kulaklıklarımızı da piyasaya sürüyoruz. Tüm bu cihazlar her müşteri için daha dolu, daha zengin, daha akıllı bir yaşam sunacak. 2023 yılında, tüm cihazlarımızı birleştirecek akıllı bir ekosistem ile bağlantılı vizyonumuzu da hayata geçiriyoruz. TCL LINK olarak adlandırdığımız bu ekosistem konsepti, müşterilerimize kesintisiz, akıllı, bağlantılı bir deneyimle tek bir yerden cihazlarının keyfini çıkarma ve yönetme gücü verecek."

Bu ürünleri yakın zamanda Türkiye pazarında da satışa sunacak mısınız?

"Türkiye bizim için odaklandığımız en önemli ülkelerden biri. Türkiye’deki kullanıcıların ürünlerimize gösterdiği ilgiden çok mutluyuz ve yüksek teknolojiyi onlarla buluşturmak istiyoruz. Türkiye’deki ekibimizle birlikte yeni ürünlerimizle ilgili planlamalarımızı da bu yaklaşımla yapıyoruz."

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Ekosistem oluşturan portföyünüzü genişletecek farklı ürünler konusunda çalışmalarınız var mı?

"Güçlü bir tüketici elektroniği markası olmanın doğal bir sonucu olarak, birbirine bağlı cihazların değerini anlıyoruz ve bu trend 2023 yılında da özellikle akıllı bağlantılı evler alanında devam edecek. TCL, mobil dâhil olmak üzere tüm ürün kategorilerini içeren eksiksiz bir tüketici elektroniği portföyüne sahip çok az sayıdaki markadan biridir. TCL; akıllı telefonlar, kulaklıklar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı giyilebilir cihazların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan TCL LINK aracılığıyla ürünlerini bağlantılı bir ekosistemde bir araya getirerek mükemmelliğe ilham veriyor ve kullanıcılara dünyanın her yerinde birden fazla cihazın keyfini çıkarma ve yönetme fırsatı veriyor. TCL olarak tam bir tüketici elektroniği eko-sistemi sunuyoruz. Yarının erişilebilir, alternatif markası olma vizyonumuz TCL LINK'i de içeriyor. Bu, ürünleri birbirine yaklaştırıp bırakarak cihazları birbirine bağlamayı son derece kolay ve sezgisel hale getiriyor ve gerçekten kusursuz bir ekosistemle her tüketici için daha dolu, daha zengin, daha akıllı bir yaşam sunuyor.

TCL, en yeni Mini LED teknolojisinden uygun fiyatlı akıllı telefonlara, tabletlere ve giyilebilir cihazlara kadar geliştirdiği ürünlerde kullandığı ekranlara odaklanan farklı bir yaklaşıma da sahiptir. Tüm ihtiyaçlar ve durumlar için çözümlerimiz var. Akıllı gözlüklerimizi sürükleyici görüntüleme deneyimleriyle mükemmelleştirmek için Micro OLED ekranlar geliştirerek akıllı giyilebilir portföyümüzü sürekli geliştiriyor ve yeniliyoruz. Ayrıca artırılmış gerçeklik, karma gerçeklik ve sanal gerçeklik deneyimlerini hayata geçiren teknolojilere yatırım yaparak metaverse'i kitlelere ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz. Ayrıca sağlık da önemli ve fark yaratan bir unsurdur. Ödüllü TCL NXTPAPER teknolojimizin (göz bakım teknolojisi) yeni versiyonu gibi sağlıklı bir yaşam tarzı sağlayan ekranlar üretmeye çalışıyoruz. Örneğin bu yıl EISA, TCL NXTPAPER için "Yılın Göz İnovasyonu" da dâhil olmak üzere TCL'e dört prestijli ödül verdi ve geniş bir ürün yelpazesindeki performansımızı teyit etti.

Aynı durum tablet ve PC'lerimiz, akıllı telefonlarımız, konsept cihazlarımız, giyilebilir cihazlarımız ve CPE & IoT çözümlerimiz için de geçerlidir: TCL, 2022 yılında CES ve MWC gibi birçok farklı kurumdan 40'ın üzerinde ödül kazanmıştır. Sektörümüzde takdir edilmek, ürün yelpazemizin her yönüyle mükemmelliğe ilham vermek için geliştirildiğini teyit ediyor ki bu da bize gurur veriyor."

2023 yılında mobil tarafta hangi ürünlerin öne çıkacağını ve ilgi göreceğini tahmin ediyorsunuz?

"2027 yılına kadar Batı ekonomilerinde kişi başına ortalama altı bağlantılı cihazın düşeceği tahmin ediliyor. CCS Insight'ın “Connected Consumer Radar” hizmeti şu anda kişi başına yaklaşık dört bağlı tüketici cihazının düştüğünü gösteriyor. Bağlanabilirlik; giyilebilir teknoloji ve diğer tüketici cihazlarında yaygınlaştıkça bu sayı önümüzdeki beş yıl içinde artacaktır. TCL'in bu alanda tüm kullanım durumları için cihaz sağlamada etkili olabileceğine inanıyoruz. AR, VR ve metaverse'in evrimi sayesinde TCL, pazar nereye giderse gitsin, müşterilerine her yerde uygun ve teknolojik olarak sağlam çözümler sunmak için harika bir konumdadır.

Müşterilerimize tüm ürün kategorilerimizde en iyi ekran deneyimini sunmak için ekran teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şaşırtıcı, sürükleyici görsellere, canlı renklere ve derin kontrastlara sahip ekranlar sunarken aynı zamanda göz sağlıklarını koruma konusunda tutkuluyuz. Bu nedenle portföyümüzde akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletlerde yerleşik NXTVISION ve NXTPAPER teknolojisine sahip cihazların sayısı giderek artıyor. Daha önce de ifade ettiğim üzere TCL olarak 2022 yılında CES ve MWC gibi birçok farklı kurumdan 40'ın üzerinde ödül kazandık. Sektörümüz tarafından takdir edilmek, ürün yelpazemizin her yönüyle mükemmelliğe ilham vermek için var olduğunu teyit ediyor. Bu, 2023'te mobil tarafta da öne çıkmayı hedeflediğimiz bir husus. Bir ekran teknolojisi lideri olarak inovasyon kapasitemiz, bizi dünya çapındaki tüketicilere ilham vermek, sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek ve eksiksiz tüketici elektroniği ekosistemimiz aracılığıyla uzmanlığımızı sergilemek için harika bir konuma getiriyor."

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