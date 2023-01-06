TCL’den ARM tabanlı Book X12 Go melez bilgisayar

Tam Boyutta Gör CES 2023 fuarında sanal gerçeklik odaklı iddialı ürünler tanıtan TCL’nin son kullanıcıya yönelik cihazları da vardı. TCL Book X12 Go melez dizüstü bilgisayar ARM tabanlı işlemciyle verimliliğe odaklanıyor.

TCL Book X12 Go neler sunuyor?

TCL Book X12 Go melez dizüstü bilgisayar 12.2 inçlik ekranında 2160x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Firmanın mavi ışığı ve ışık çıkışını maksimum düzeyde azaltarak kâğıt benzeri bir deneyim sunan NXTPAPER ekran teknolojisi sayesinde sınıfında öne çıkmayı başarıyor. Ekranda 370 nit parlaklık, 60Hz tazeleme hızı ve 3:2 görüntü oranı mevcut.

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Cortex-A76 tabanlı Snapdragon 7c Gen 2 yonga setinin güç verdiği modelde 8GB’a kadar RAM ve 256GB depolamaya yer verilmiş. 280.5 x 194.6 x 6.9mm ölçülere sahip olan tablet 599 gram ağırlığında. Ayrılabilir klavye yanında opsiyonel bir ekran kalemi de yer alıyor.

8MP arka ve 5MP ön kamera barındıran cihazda 30Wh batarya 30W hızlı şarj ile desteklenmiş. Wi-Fi 5, opsiyonel LTE, Bluetooth 5.1, USB Tip-C, microSDXC kart okuyucu şeklinde genişlemeleri bulunan TCL Book X12 Go modeli yıl içerisinde piyasada olacak.

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TCL Book X12 Go melez dizüstü tanıtıldı