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    TCL yeni akıllı kapı kilidini duyurdu

    TCL K7G Plus akıllı kapı kilidi hem gelen ziyaretçileri karanlık ortamda bile görebilmenizi sağlarken yapay zekâ ile kadraja giren nesneleri de analiz ederek kullanıcısını uyarıyor. 
    TCL K7G Plus özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde akıllı kapı kilitlerinde hatırı sayılır bir artış yaşanıyor. Önemli markalar portföyüne en az bir akıllı kapı kilidi eklemiş durumda. Çinli TCL de dikkat çekici özelliklerle donattığı K7G Plus modelini piyasaya sürdü.

    TCL K7G Plus özellikleri ve fiyatı

    TCL K7G Plus akıllı kapı kilidi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. 6. nesil 3D yapılandırılmış ışık ve yapay zekâ algoritmaları ile güçlendirilmiş gelişmiş 3D yüz tanıma teknolojisi ile 1 saniyeden daha kısa sürede açılabiliyor. 

    4,5 inç HD IPS ekranı ile ev sahibi gelenleri görebiliyor, 24 saat yapay zekâ tarafından güvenlik ihlali olduğunda bilgilendiriliyor. Kızıl ötesi bir kamera sistemi de düşük ışık koşullarında dışarısının net bir görüntüsünü sağlayabiliyor. 

    Kullanıcılar 3D yüz tanıma, parmak izi taraması, şifre, NFC kartı ve TCL mobil uygulaması aracılığıyla kapıyı açabiliyor. Ayrıca misafirler için de geçici şifre belirlenebiliyor. Kapının zorlanması, kurcalanması ya da tam kapatılmaması gibi durumlarda uygulama kullanıcısını bilgilendiriyor. 

    4200mAh batarya yaklaşık 5-6 ay arasında kullanım ömrü sunuyor. Pil bittiğinde acil durum güç girişi ve anahtar olmak üzere yedekleme seçenekleri de mevcut. TCL K7G Plus akıllı kapı kilidi 232$ fiyat etiketine sahip. 

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