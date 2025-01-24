TCL yeni akıllı kapı kilidini duyurdu

TCL K7G Plus özellikleri ve fiyatı
TCL K7G Plus akıllı kapı kilidi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. 6. nesil 3D yapılandırılmış ışık ve yapay zekâ algoritmaları ile güçlendirilmiş gelişmiş 3D yüz tanıma teknolojisi ile 1 saniyeden daha kısa sürede açılabiliyor.
4,5 inç HD IPS ekranı ile ev sahibi gelenleri görebiliyor, 24 saat yapay zekâ tarafından güvenlik ihlali olduğunda bilgilendiriliyor. Kızıl ötesi bir kamera sistemi de düşük ışık koşullarında dışarısının net bir görüntüsünü sağlayabiliyor.
Kullanıcılar 3D yüz tanıma, parmak izi taraması, şifre, NFC kartı ve TCL mobil uygulaması aracılığıyla kapıyı açabiliyor. Ayrıca misafirler için de geçici şifre belirlenebiliyor. Kapının zorlanması, kurcalanması ya da tam kapatılmaması gibi durumlarda uygulama kullanıcısını bilgilendiriyor.
4200mAh batarya yaklaşık 5-6 ay arasında kullanım ömrü sunuyor. Pil bittiğinde acil durum güç girişi ve anahtar olmak üzere yedekleme seçenekleri de mevcut. TCL K7G Plus akıllı kapı kilidi 232$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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