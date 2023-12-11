TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı

TCL, bir süre önce oyunculara hitap eden bir dizi monitör tanıtı. Firma yeni 31 inç 4K 120Hz kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörüne ek olarak geleneksel monitörler de tanıttı.