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    TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı

    TCL, bir süre önce oyunculara hitap eden bir dizi monitör tanıtı. Firma yeni 31 inç 4K 120Hz kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörüne ek olarak geleneksel monitörler de tanıttı.
    TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    TCL CSOT, PC için kubbe şeklindeki ilginç yeni 4K 120Hz OLED oyun monitörü ile bir dizi yeni monitör duyurdu. Yeni oyun monitörleri Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen DTC 2023'te (Global Display Tech-ecosystem Conference 2023) tanıtılırken kubbe kavisli monitör ürünler arasındaki en dikkat çekici model oldu.

    TCL'den yeni monitörler

    TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Kubbe şeklindeki kavisli bu monitör 31 inçlik OLED ekranında 4K 120Hz yenileme hızı sunacak. Sadece kenarlardan kavis vermek yerine dört taraftan da kavisli bir yapı sunan monitör, uygun bir kurulumda oyuncuyu oyunun içine daha iyi sokacak ve 3D hissin daha iyi yansıtacak.
    TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    TCL, kubbe şeklindeki yeni 4K 120Hz OLED oyun monitörünün yanı sıra yeni bir 27 inç 8K panel, 65 inç 8K OLED panel ve 57 inç 8K 240Hz mega oyun monitörünün tanıtımını da yaptı. Şirket, yeni monitör teknolojileriyle "geleceği yeniden tanımladığını" ve TCL'in "daha gelişmiş, bağlantılı ve sağlıklı bir ekran geleceği" yaratma konusundaki kararlılığını gösterdiğini söylüyor. Açıkçası 27 inç ekranda 8K çözünürlük biraz ilginç duruyor.

     

    TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Öte yanda TCL ayrıca ilk 65 inç 8K 120Hz IJP OLED panelli 1800R kavisli monitörünü de tanıttı. TCL, IJP OLED teknolojisi ile lüminesan malzemelerin kullanım oranı 2 kat artırılarak %90'a çıkarıldığını ve mavi ışık yayılımı %50 azalttıklarını belirtiyor. Düşük gri tonlamalı görüntülerde bile renk gamı DCI-P3 değeri %99'un üzerinde kalan monitörün yanında TCL ayrıca dünyanın ilk 14 inç 2.8K IJP Hybrid OLED paneliyle dizüstüne de adım attığını söylüyor. Bu yeni 14 inç 2.8K panel, 30Hz ile 120Hz arasında yenileme hızlarına sahip.
    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/94881/tcl-shows-off-new-31-inch-4k-120hz-dome-shaped-oled-gaming-monitor/index.html https://www.tweaktown.com/news/94879/tcl-unveils-27-inch-8k-65-120hz-oled-and-57-240hz-mega-pc-gaming-monitor/index.html
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Beiti2ol 2 saat önce

    @ccguven sizden âlâ istilacı yok...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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