TCL kubbe şeklindeki kavisli OLED oyuncu monitörünü tanıttı

TCL'den yeni monitörler
Kaynakça
https://www.tweaktown.com/news/94881/tcl-shows-off-new-31-inch-4k-120hz-dome-shaped-oled-gaming-monitor/index.html
https://www.tweaktown.com/news/94879/tcl-unveils-27-inch-8k-65-120hz-oled-and-57-240hz-mega-pc-gaming-monitor/index.html
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden âlâ istilacı yok...
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.