TCL, uygun fiyatlı 43 inç televizyonunu duyurdu

TCL Thunderbird Sparrow 5 SE özellikleri
Thunderbird Sparrow 5 SE, 1920x1080 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı sunan 43 inç VA panele sahip. TV, HDR10'u destekleyerek izleme deneyimini daha iyi kontrast ve renk doğruluğuyla iyileştiriyor. Akıllı TV, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına sahip, dört çekirdekli A53 işlemciden güç alıyor ve uygulamalar arasında sorunsuz geçiş yapabiliyorsunuz. TV, 2 saniye gibi oldukça kısa bir sürede açıldığını iddia eden hızlı başlatma özelliğine sahip olmakla birlikte set üstü cihazla eş zamanlı önyüklemeyi destekleyerek kullanıcılara kolaylık sağlıyor.
TCL’nin yeni akıllı TV’si, YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi popüler video akış uygulamaları için özelleştirilebilir üç düğme ve iki özel kısayol tuşu içeren uzaktan kumandayla geliyor. Böylelikle kullanıcı favori uygulamalarına daha kolay erişebiliyor. Ses açısından TV, net ses kalitesi sağlayan tam aralıklı, yüksek güçlü hoparlörlere sahip. Ayrıca TV, daha yüksek ekran-gövde oranı sunan, standart TV'lere kıyasla izleyicilerin görüntünün daha fazlasını görmesine olanak tanıyan metal entegre kavisli tam ekranla tasarlanmış.
Televizyonun işletim sistemi, 2.4 GHz Wi-Fi aracılığıyla kablosuz ekran yansıtma (miracast protokolü desteklenmiyor), çoklu ekran etkileşimi ve çok sayıda uygulama ve online içeriğe erişim dahil olmak üzere çeşitli akıllı özellikleri destekleyen Android 13. TV, aynı zamanda düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı. Yani TV, uzun süreli izlemede gözü yormuyor.
Televizyonun bağlantı noktalarına baktığımızda, çeşitli medya ve internet bağlantısı ihtiyaçlarını karşılayan iki adet HDMI 2.0 portu, bir adet Ethernet portu, bir adet USB-A 2.0 portu ve AV giriş portu görüyoruz.
TCL Thunderbird Sparrow 5 SE fiyatı
TCL Thunderbird Sparrow 5 SE akıllı TV, 125 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.