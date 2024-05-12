TCL, uygun fiyatlı 43 inç televizyonunu duyurdu

Tam Boyutta Gör TCL, FFALCON serisinin yeni üyesini duyurdu. TCL Thunderbird Sparrow 5 SE akıllı TV, 43 inç 1080p VA panel, HDR10, dört çekirdek A53 işlemci ve Android 13 işletim sistemiyle geliyor.

Samsung 114 inç Micro LED TV'yi tanıttı: Fiyatı dudak uçuklatıyor 4 gün önce eklendi

TCL Thunderbird Sparrow 5 SE özellikleri

Thunderbird Sparrow 5 SE, 1920x1080 çözünürlük, 60Hz yenileme hızı sunan 43 inç VA panele sahip. TV, HDR10'u destekleyerek izleme deneyimini daha iyi kontrast ve renk doğruluğuyla iyileştiriyor. Akıllı TV, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına sahip, dört çekirdekli A53 işlemciden güç alıyor ve uygulamalar arasında sorunsuz geçiş yapabiliyorsunuz. TV, 2 saniye gibi oldukça kısa bir sürede açıldığını iddia eden hızlı başlatma özelliğine sahip olmakla birlikte set üstü cihazla eş zamanlı önyüklemeyi destekleyerek kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

TCL’nin yeni akıllı TV’si, YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi popüler video akış uygulamaları için özelleştirilebilir üç düğme ve iki özel kısayol tuşu içeren uzaktan kumandayla geliyor. Böylelikle kullanıcı favori uygulamalarına daha kolay erişebiliyor. Ses açısından TV, net ses kalitesi sağlayan tam aralıklı, yüksek güçlü hoparlörlere sahip. Ayrıca TV, daha yüksek ekran-gövde oranı sunan, standart TV'lere kıyasla izleyicilerin görüntünün daha fazlasını görmesine olanak tanıyan metal entegre kavisli tam ekranla tasarlanmış.

Televizyonun işletim sistemi, 2.4 GHz Wi-Fi aracılığıyla kablosuz ekran yansıtma (miracast protokolü desteklenmiyor), çoklu ekran etkileşimi ve çok sayıda uygulama ve online içeriğe erişim dahil olmak üzere çeşitli akıllı özellikleri destekleyen Android 13. TV, aynı zamanda düşük mavi ışık ve titreşimsiz performans sağlayan TÜV Rheinland sertifikalı. Yani TV, uzun süreli izlemede gözü yormuyor.

Televizyonun bağlantı noktalarına baktığımızda, çeşitli medya ve internet bağlantısı ihtiyaçlarını karşılayan iki adet HDMI 2.0 portu, bir adet Ethernet portu, bir adet USB-A 2.0 portu ve AV giriş portu görüyoruz.

TCL Thunderbird Sparrow 5 SE fiyatı

TCL Thunderbird Sparrow 5 SE akıllı TV, 125 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Televizyonlar Haberleri

TCL Thunderbird Sparrow 5 SE tanıtıldı: İşte özellikleri & fiyatı