TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de satışta!

TECNO CAMON 30 Serisinin üç modeli için de 2 büyük Android yazılım günceleme ve 3 yıl güvenlik güncellemesi veriliyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefonlar Android 15 ve Android 16 güncellemelerini alacak.
CAMON 30 Pro 5G’de 6,78 inç 144Hz AMOLED, diğer modellerde ise 6,78 inç 120 HZ AMOLED ekrana yer veriliyor. Kullanılan işlemcilere baktığımızda CAMON 30’da MediaTekHelio G99Ultimate Octa-Core, CAMON 30 5G’de MediaTekDimensity 70205G, CAMON 30 Pro 5G’de ise MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Seride Dolby Atmos destekli stereo hoparlör kullanılıyor.
Yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken seride Social Turbo, AI Image cleaning, AIGC Portrait ve Universal tone isimli yapay zeka teknolojileri yer veriliyor. CAMON 30 Serisinin 70W ultra hızlı şarj desteği, çok kısa sürede yüksek hızlı şarj imkanı sağlıyor. 15 dakikada 0’dan %50’ye, 45 dakikada 0’dan %100’e şarj olabiliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.