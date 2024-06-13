TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de satışta!

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Tam Boyutta Gör TECNO’nun yeni akıllı telefon serisi CAMON 30 Serisi, Türkiye’ye adım attı. CAMON 30 serisinin ilk modeli TECNO CAMON 30 satışa sunuldu. TECNO CAMON 30 Pro 5G ve TECNO CAMON 5G modelleri ise önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.

TECNO CAMON 30 Serisi fiyatı

Tam Boyutta Gör CAMON 30 Serisinin uygun fiyatlı modeli TECNO CAMON 30, 18 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa çıktı. TECNO CAMON 30 Pro 5G modeli 24 Haziran haftasında 29.999 TL’ye, TECNO CAMON 30 5G modeli ise 24.999 TL’ye satışa çıkacak.

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TECNO CAMON 30 Serisinin üç modeli için de 2 büyük Android yazılım günceleme ve 3 yıl güvenlik güncellemesi veriliyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefonlar Android 15 ve Android 16 güncellemelerini alacak.

Tam Boyutta Gör Serinin üç modelinde de hem önde hem de arkada 4K 60 FPS kayıt yeteneğine sahip 50 MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Otofokus özellikli 50 MP ön kamera sayesinde 4K çözünürlüğünde Vlog videolar çekilebiliyor. Ana kamera olarak Sony IMX890 sensörü kullanılıyor. Bu sensör f/1.8 diyafram açıklığı, 1μm piksel boyutu ve 1/1.56 sensör boyutu değerlerine sahip. Ayrıca OIS (optik görüntü sabitleme) teknolojisi sayesinde sarsıntısız kayıt imkanı sağlıyor. 100 MP çekim modu mevcut.

CAMON 30 Pro 5G’de 6,78 inç 144Hz AMOLED, diğer modellerde ise 6,78 inç 120 HZ AMOLED ekrana yer veriliyor. Kullanılan işlemcilere baktığımızda CAMON 30’da MediaTek Helio G99 Ultimate Octa-Core, CAMON 30 5G’de MediaTek Dimensity 7020 5G, CAMON 30 Pro 5G’de ise MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Seride Dolby Atmos destekli stereo hoparlör kullanılıyor.

Yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken seride Social Turbo, AI Image cleaning, AIGC Portrait ve Universal tone isimli yapay zeka teknolojileri yer veriliyor. CAMON 30 Serisinin 70W ultra hızlı şarj desteği, çok kısa sürede yüksek hızlı şarj imkanı sağlıyor. 15 dakikada 0’dan %50’ye, 45 dakikada 0’dan %100’e şarj olabiliyor.

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