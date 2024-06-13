Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de satışta!

    TECNO CAMON 30 Serisinin ilk modeli olan CAMON 30, ülkemizde satışa çıktı. CAMON 30 Pro 5G ve CAMON 30 5G modelleri ise önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak. CAMON 30 serisi özellikleri neler?
    TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de satışta! Tam Boyutta Gör
    TECNO’nun yeni akıllı telefon serisi CAMON 30 Serisi, Türkiye’ye adım attı. CAMON 30 serisinin ilk modeli TECNO CAMON 30 satışa sunuldu. TECNO CAMON 30 Pro 5G ve TECNO CAMON 5G modelleri ise önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak.

    TECNO CAMON 30 Serisi fiyatı

    TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de satışta! Tam Boyutta Gör
    CAMON 30 Serisinin uygun fiyatlı modeli TECNO CAMON 30, 18 bin 999 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa çıktı. TECNO CAMON 30 Pro 5G modeli 24 Haziran haftasında 29.999 TL’ye, TECNO CAMON 30 5G modeli ise 24.999 TL’ye satışa çıkacak.

    TECNO CAMON 30 Serisinin üç modeli için de 2 büyük Android yazılım günceleme ve 3 yıl güvenlik güncellemesi veriliyor. Android 14 ile kutudan çıkan telefonlar Android 15 ve Android 16 güncellemelerini alacak.

    TECNO CAMON 30 Serisi Türkiye’de satışta! Tam Boyutta Gör
    Serinin üç modelinde de hem önde hem de arkada 4K 60 FPS kayıt yeteneğine sahip 50 MP çözünürlüğünde kameraya yer veriliyor. Otofokus özellikli 50 MP ön kamera sayesinde 4K çözünürlüğünde Vlog videolar çekilebiliyor. Ana kamera olarak Sony IMX890 sensörü kullanılıyor. Bu sensör f/1.8 diyafram açıklığı, 1μm piksel boyutu ve 1/1.56 sensör boyutu değerlerine sahip. Ayrıca OIS (optik görüntü sabitleme) teknolojisi sayesinde sarsıntısız kayıt imkanı sağlıyor. 100 MP çekim modu mevcut.

    CAMON 30 Pro 5G’de 6,78 inç 144Hz AMOLED, diğer modellerde ise 6,78 inç 120 HZ AMOLED ekrana yer veriliyor. Kullanılan işlemcilere baktığımızda CAMON 30’da MediaTek Helio G99 Ultimate Octa-Core, CAMON 30 5G’de MediaTek Dimensity 7020 5G, CAMON 30 Pro 5G’de ise MediaTek Dimensity 8200 Ultimate 5G yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Seride Dolby Atmos destekli stereo hoparlör kullanılıyor.

    Yapay zeka özellikleriyle dikkat çeken seride Social Turbo, AI Image cleaning, AIGC Portrait ve Universal tone isimli yapay zeka teknolojileri yer veriliyor. CAMON 30 Serisinin 70W ultra hızlı şarj desteği, çok kısa sürede yüksek hızlı şarj imkanı sağlıyor. 15 dakikada 0’dan %50’ye, 45 dakikada 0’dan %100’e şarj olabiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    4. kattan atlayan biri ölür mü bu apple kimliği daha önce itunes store"da kullanılmadı kyk ilk 100 bursu kendi aracımla kargo işi 220 volt kaç amper

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız