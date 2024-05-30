18GB RAM'li Motorola Razr 50 Ultra çıkışa hazır: İşte özellikleri

TENAA listesine göre, Motorola Razr 50 Ultra, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.9 inç OLED ekrana sahip olacak. Kapak ekranı 4 inç boyutunda olacak ve 1272x1080 çözünürlük sunacak. Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak olan katlanır telefon, 18GB RAM 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek. Önde 32MP kamera, arkada çift 50MP kamera (biri 2x optik zoom yapabiliyor) ile donatılan telefon, 4000 mAh bataryadan güç alacak ve 68w şarj cihazıyla gelecek.
Motorola Razr 50 Ultra, güvenlik için yanda parmak izi okuyucuya sahip olacak. Telefonun ağırlığı 188 gr olacak. Hello UI ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. eSIM desteği, IPX8 sertifikası, kablosuz şarj, diğer özellikler arasında.
Motorola’nın Razr 50 ve Razr 50 Ultra’yı Haziran ayında Çin’de satışa sunması bekleniyor.
Motorola Razr 50 Ultra özellikleri (beklenen)
- Ana ekran: 6.9 inç, FHD+, 120Hz, OLED
- Kapak ekranı: 4 inç, 1272x1080
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Bellek: 8GB / 12GB / 16GB / 18GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
- Batarya: 4.000mAh
- Ön kamera: 32MP
- Arka kamera: 50MP + 50MP (2x optik zoom)
- İşletim sistemi: Android 14, Hello UI
- Boyut ve ağırlık: 171.3 x 73.9 x 7.2mm, 188 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.