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Tam Boyutta Gör Razr 50 ve Razr 50 Ultra, Motorola’nın yakında tanıtacağı katlanır telefon modelleri olacak. Düz model, geçtiğimiz günlerde 3C ve TENAA gibi Çin sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi de Motorola Razr 50 Ultra, TENAA sertifikasını aldı.

Motorola Razr 50 katlanır telefon, Geekbench'te listelendi 1 gün önce eklendi

TENAA listesine göre, Motorola Razr 50 Ultra, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.9 inç OLED ekrana sahip olacak. Kapak ekranı 4 inç boyutunda olacak ve 1272x1080 çözünürlük sunacak. Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak olan katlanır telefon, 18GB RAM 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek. Önde 32MP kamera, arkada çift 50MP kamera (biri 2x optik zoom yapabiliyor) ile donatılan telefon, 4000 mAh bataryadan güç alacak ve 68w şarj cihazıyla gelecek.

Motorola Razr 50 Ultra, güvenlik için yanda parmak izi okuyucuya sahip olacak. Telefonun ağırlığı 188 gr olacak. Hello UI ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. eSIM desteği, IPX8 sertifikası, kablosuz şarj, diğer özellikler arasında.

Motorola’nın Razr 50 ve Razr 50 Ultra’yı Haziran ayında Çin’de satışa sunması bekleniyor.

Motorola Razr 50 Ultra özellikleri (beklenen)

Ana ekran : 6.9 inç, FHD+, 120Hz, OLED

: 6.9 inç, FHD+, 120Hz, OLED Kapak ekranı : 4 inç, 1272x1080

: 4 inç, 1272x1080 İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Bellek : 8GB / 12GB / 16GB / 18GB RAM

: 8GB / 12GB / 16GB / 18GB RAM Depolama : 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batarya : 4.000mAh

: 4.000mAh Ön kamera : 32MP

: 32MP Arka kamera : 50MP + 50MP (2x optik zoom)

: 50MP + 50MP (2x optik zoom) İşletim sistemi : Android 14, Hello UI

: Android 14, Hello UI Boyut ve ağırlık: 171.3 x 73.9 x 7.2mm, 188 g

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18GB RAM'li Motorola Razr 50 Ultra çıkışa hazır: İşte özellikleri