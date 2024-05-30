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    18GB RAM'li Motorola Razr 50 Ultra çıkışa hazır: İşte özellikleri

    Motorola'nın yakında yeni katlanır telefonlarını tanıtması bekleniyor. Lansman öncesinde Motorola Razr 50 Ultra'nın tasarımı ve kilit özellikleri ortaya çıktı.  
    motorola razr 50 ultra özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Razr 50 ve Razr 50 Ultra, Motorola’nın yakında tanıtacağı katlanır telefon modelleri olacak. Düz model, geçtiğimiz günlerde 3C ve TENAA gibi Çin sertifikasyon sitelerinde ortaya çıkmıştı. Şimdi de Motorola Razr 50 Ultra, TENAA sertifikasını aldı.

    TENAA listesine göre, Motorola Razr 50 Ultra, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 6.9 inç OLED ekrana sahip olacak. Kapak ekranı 4 inç boyutunda olacak ve 1272x1080 çözünürlük sunacak. Qualcomm’un Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacak olan katlanır telefon, 18GB RAM 1TB’a kadar depolama alanı ile gelecek. Önde 32MP kamera, arkada çift 50MP kamera (biri 2x optik zoom yapabiliyor) ile donatılan telefon, 4000 mAh bataryadan güç alacak ve 68w şarj cihazıyla gelecek.

    Motorola Razr 50 Ultra, güvenlik için yanda parmak izi okuyucuya sahip olacak. Telefonun ağırlığı 188 gr olacak. Hello UI ile özelleştirilen Android 14 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. eSIM desteği, IPX8 sertifikası, kablosuz şarj, diğer özellikler arasında.

    Motorola’nın Razr 50 ve Razr 50 Ultra’yı Haziran ayında Çin’de satışa sunması bekleniyor.

    Motorola Razr 50 Ultra özellikleri (beklenen)

    • Ana ekran: 6.9 inç, FHD+, 120Hz, OLED
    • Kapak ekranı: 4 inç, 1272x1080
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • Bellek: 8GB / 12GB / 16GB / 18GB RAM
    • Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
    • Batarya: 4.000mAh
    • Ön kamera: 32MP
    • Arka kamera: 50MP + 50MP (2x optik zoom)
    • İşletim sistemi: Android 14, Hello UI
    • Boyut ve ağırlık: 171.3 x 73.9 x 7.2mm, 188 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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